Anzeige
Touristenbus-Unglück

Fünf Tote bei Busunfall in New York

  • Aktualisiert: 22.08.2025
  • 21:49 Uhr
  • dpa
In dem Reisebus waren mehr als 50 Passagiere, darunter Frauen und Kinder.
In dem Reisebus waren mehr als 50 Passagiere, darunter Frauen und Kinder.© Libby March/Buffalo News/AP/dpa

Im US-Bundesstaat New York ist ein Touristenbus verunglückt - es gibt mehrere Tote.

Anzeige

Fünf Menschen sind in den USA bei einem Busunfall auf dem Rückweg von den Niagarafällen gestorben. Es gebe zudem zahlreiche Verletzte, sagte ein Polizeisprecher. Der Bus sei von der weltweit bekannten Touristen-Attraktion kommend auf dem Weg zurück nach New York City gewesen. Es gibt bislang keine Hinweise, dass auch Europäer an Bord waren. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

In dem Reisebus seien 54 Menschen gewesen, darunter 52 Reisende im Alter zwischen einem Jahr und 74 Jahren. Zwei Personen gehörten laut Polizei zu dem Busunternehmen. Fünf Menschen seien noch vor Ort gestorben. Anders als zunächst angenommen, sei unter den Toten kein Kind. Viele Menschen seien bei dem Unfall aus dem Bus herausgeschleudert worden. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Anzeige
Anzeige

Busfahrer war möglicherweise abgelenkt

Das Fahrzeug kam dem Sprecher zufolge nahe der Stadt Buffalo im US-Bundesstaat New York von der Fahrbahn ab. Es werde vermutet, dass der Busfahrer abgelenkt gewesen sei, die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und dann übersteuert habe. Der Bus habe sich überschlagen und sei in einem Graben zum Liegen gekommen. Ein mechanisches Versagen und eine gesundheitliche Beeinträchtigung des Fahrers würden derzeit als Unfallursache ausgeschlossen. Andere Fahrzeuge waren nicht involviert.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Der Polizeisprecher sagte, die Fahrgäste seien aus verschiedenen Regionen der Welt. Er nannte China, Indien, die Philippinen und den Nahen Osten. Auch Amerikaner:innen seien unter den Passagieren gewesen.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 22. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 19:45

  • 07:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 18:00

  • 11:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 15:45

  • 11:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 08:25

  • 04:58 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 21. August 2025 | 19:45

  • 26:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 21. August 2025 | 18:00

  • 11:29 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 21. August 2025 | 15:45

  • 10:30 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 21. August 2025 | 08:25

  • 05:24 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 19:45

  • 26:15 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 18:00

  • 11:39 Min
  • Ab 12
Mehr News
Erik Menendez (l) und sein Bruder Lyle Menendez
News

Gefängnis-Regeln missachtet: Brüder Menendez bleiben in Haft

  • 23.08.2025
  • 06:48 Uhr
Waldbrände in Griechenland
News

Mehr als 300 Brandstifter in Griechenland festgenommen

  • 23.08.2025
  • 06:02 Uhr
Der russische Außenminister Sergej Lawrow.
News

Moskau hält Treffen von Putin und Selenskyj für unrealistisch

  • 23.08.2025
  • 05:43 Uhr
Ghislaine Maxwell
News

Ministerium gibt Aussagen von Epstein-Vertrauter über Trump und Clinton frei

  • 23.08.2025
  • 04:57 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250822-935-785333
News

Höhere Steuern für Reiche? Klingbeil bleibt bei Vorschlag

  • 23.08.2025
  • 03:11 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250822-99-806932
News

Ermittlungen zu geheimen Dokumenten: FBI-Razzia gegen Trumps Ex-Sicherheitsberater

  • 22.08.2025
  • 23:32 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250818-935-775598
News

Wagenknecht kritisiert Merz: Bundeswehr-Stationierung in der Ukraine ist "Wahnsinn"

  • 22.08.2025
  • 19:58 Uhr
GERMANY-POLITICS/STATES-MERZ
News

Zufrieden mit Schwarz-Rot, Herr Söder? CSU-Chef im ARD-Sommerinterview

  • 22.08.2025
  • 17:11 Uhr
In Menden kam ein Mann nach Schüssen ums Leben
News

Schüsse in Menden - Ein Toter, Polizei fahndet nach 40-Jährigem

  • 22.08.2025
  • 16:38 Uhr
GERMANY-POLITICS/
News

Legt Schwerdtner gegen Merz nach? ZDF-Sommerinterview mit Linken-Chefin

  • 22.08.2025
  • 16:33 Uhr