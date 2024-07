Die Biathlon-Sportlerin Juliane Frühwirt meldet sich zurück: Im Frühjahr litt sie nach einem schweren Unfall unter dramatischen Folgen. Der Biathletin wurde die Zunge transplantiert. Jetzt konnte sie wieder an einem Wettkampf teilnehmen.

Noch nicht voll auf der Höhe, aber der erste Schritt zurück auf die Biathlon-Bühne ist getan: Juliane Frühwirt konnte ihren ersten Ultratraillauf nach einer erfolgreichen Zungen-Transplantation bestreiten.

Horror-Folgen nach Unfall

Die 26-jährige Biathletin Juliane Frühwirt kann mit härtesten Herausforderungen umgehen. Zumindest in ihrem Sport, eine Kombinationssportart aus den Disziplinen Skilanglauf und Schießen. Jetzt hat sie bewiesen, dass ihr Ehrgeiz nicht nur für ihre Karriere gilt, sondern ganz persönlich auch für sich selbst.

Erst im März dieses Jahres musste das deutsche Biathlon-Talent einen schlimmen Unfall erleben. Details dazu behielt die Sportlerin aber für sich. Lediglich so viel gab sie preis: "Und so endete diese Saison voller Misserfolge, Pech und Pannen (mal wieder) im Krankenhaus. Wenn schon Scheiße, dann richtig schlimm", schrieb Frühwirt im Frühjahr auf Instagram und postete von sich ein Bild mit einer blutigen Kompresse vor dem Mund.

Schon nach 100 Tagen wieder am Start

Dass sie nach ihrem Unfall Horrorfolgen erleben musste, damit hat Frühwirt wohl selbst nicht gerechnet. Jetzt, direkt nach ihrem Comeback wird erst klar, was sie durchmachen musste: "100 Tage nach meinem Unfall [...] inklusive Kieferbruch, Zungentransplantation, Jochbeinbruch und mehrerer hässlicher Zähne" stand sie nun bei einem Ultratraillauf an der Startlinie. Dass sie das Ziel nicht erreichte, spielt dabei keine Rolle. Denn sie hat nach dieser harten Zeit "das stolzeste (und auch das erste) DNF meiner Karriere" erlebt, wie sie auf Instagram berichtet.

Rückkehr nach so kurzer Zeit ungewöhnlich

In der Tat grenzt Frühwirts Rückkehr in den Hochleistungssport nach so kurzer Zeit an ein Wunder. Die Biathletin selbst war sich nicht sicher, "ob ich wieder Sport machen kann. Offensichtlich hat mein Körper es aber geschafft, alles gut zu reparieren".

Sie leide öfter an Müdigkeit als noch vor dem Unfall - aber die Teilnahme am Ultratraillauf war offenbar ein Meilenstein in ihrer Genesung, wie NTV berichtet. Auch wenn sie die Ziellinie nicht erreichte, weil sie vorher die Kräfte verließen, scheint sie trotzdem optimistisch zu sein: "Es war an diesem Punkt genug für meinen Körper und wenn ich in den letzten Monaten eins gelernt habe, dann, dass das auch völlig okay ist."

Wie es weitergeht, das bestimmt nicht sie, sondern ihr Körper und die weitere Genesung. Frühwirt lässt aber keine Zweifel daran, dass sie sich "im Biathlon zurückkämpfen" möchte.