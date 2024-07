Unfall mit selbstgebautem Gokart bei Paderborn: Fahrer in Lebensgefahr

Ein Crash mit seinem Gokart Marke Eigenbau hat einen 55-jährigen Mann in Nordrhein-Westfalen fast das Leben gekostet.

Bei einem Unfall mit seinem selbstgebauten Gokart ist ein 55-Jähriger südwestlich von Paderborn lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann habe in Salzkotten-Verne mit dem Gefährt – einer Bierkiste auf einem Fahrgestell mit Verbrennungsmotor – eine Testfahrt zu einem Gewerbegebiet machen wollen, teilte die Polizei mit. Dabei sei er gegen den Bordstein gefahren.

Das Gokart, das nicht für den Straßenverkehr zugelassen sei, habe sich gedreht. Der Mann stürzte mit dem Kopf gegen den Bordstein. Einen Helm habe er nicht getragen. Der 55-Jährige wurde nach dem Unfall am Sonntag per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizeibeamten beschlagnahmten das Gokart, zur genauen Ursache des Unfalls wird noch ermittelt.