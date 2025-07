Bis zu 50 Grad möglich: Hitzewelle rollt über Italien

Wird der europäische Hitzerekord aus dem Jahr 2021 geknackt? Das afrikanische Hochdruckgebiet "Kamel" sorgt für gefährliche Temperaturen - besonders in Süditalien.

Das Wichtigste in Kürze Im Süden und Südosten Europas macht eine Hitzewelle den Menschen das Leben schwer.

In dem kommenden Tagen werden Temperaturen von bis zu 50 Grad erwartet.

Ein Stornogrund für die Urlaubsreise ist das aber laut ADAC noch nicht.

Sommer, Hitze, Sonnenschein: Während bei uns die Temperaturen teils auf unter 20 Grad fallen, gibt es im südeuropäischen Ausland viel Sonne. Allerdings wird sie mancherorts zur Qual oder sogar zur Gefahr. Eine tagelange Hitzewelle und die Trockenheit macht den Menschen das Leben gerade schwer.

In den vergangenen Tagen gab es nach Angaben der Behörden in Italien allein in der Region Apulien mindestens fünf Todesfälle, die in Zusammenhang mit den hohen Temperaturen stehen könnten. In Palermo, der Hauptstadt der Insel Sizilien gilt die höchste Hitze-Alarmstufe Rot. In mehr als einem Dutzend weiterer Städte gelten ebenfalls Hitzewarnungen.

Bisheriger Europa-Rekord auf Sizilien

Und für die nächsten Tage sagen die Wetterdienste keine Entspannung voraus. Nach den Vorhersagen könnte das afrikanische Hochdruckgebiet "Kamel" auf Sizilien Spitzenwerte von bis zu 50 Grad bringen. Der bisherige Europa-Rekord stammt auch von der Insel: 48,8 Grad wurden 2021 auf Sizilien gemessen.

Von der Hitzewelle betroffen sind auch Griechenland und die Türkei. In Griechenland herrschen während der heißen Mittagsstunden jetzt vielerorts Arbeitsverbote. Zudem bleiben städtische klimatisierte Räume für jedermann geöffnet - für den Fall, dass man zu Hause keine Klimaanlage hat.

Menschen sterben bei Waldbränden

Zu der Hitze kommt außerdem die Trockenheit, wodurch sich Waldbrände schneller ausbreiten können. Besonders im Westen der Türkei kämpfen Einsatzkräfte gegen Brände. Mehrere Dörfer sind bereits evakuiert. Zehn Menschen starben, als sich bei einem Waldbrand der Wind drehte und die Flammen Helfer einschlossen.

Ärzt:innen warnen, dass sich vor allem Ältere und kleine Kinder nicht im Freien aufhalten sollten. Zudem sollte ausreichend Wasser getrunken und Alkohol vermieden werden. Auch auf körperliche Anstrengungen im Freien sollte möglichst verzichtet werden.

Die extreme Hitze könnte auch den lang ersehnten Sommerurlaub erheblich einschränken. Ein Stornogrund ist das laut ADAC aber noch nicht. Nach Ansicht der ADAC-Rechtsfachleute lassen sich Pauschalreisen nur stornieren, wenn der Veranstalter deswegen vor Reisebeginn erhebliche Leistungsänderungen mitteilt. Ein weiterer Fall wären große Reisemängel wegen der Hitze, die nicht behoben werden können. Ein leerer Pool werde da im Regelfall noch nicht ausreichen, schreibt der Verkehrsclub.