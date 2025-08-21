Anzeige
Personalnot beim Geheimdienst

BND auf der Gamescom: Ein Spion-Spiel soll Nachwuchs anlocken

  • Aktualisiert: 21.08.2025
  • 07:35 Uhr
  • dpa
Article Image Media
© Oliver Berg/dpa

Das ist alles andere als geheim: Auf der Gamescom hat der Bundesnachrichtendienst einen Stand aufgebaut, um Interessierte anzusprechen.

Anzeige

Die Arbeit als Spion möchte der Bundesnachrichtendienst (BND) seinem potenziellen Nachwuchs mit einem Computerspiel schmackhaft machen. Bei der Kölner Messe Gamescom stellte die Behörde ein Spiel namens "BND Legenden - Operation Blackbox" vor. Dort können die Messebesucher:innen das Spiel am Messestand des BND spielen. In dem Game geht es um einen fiktiven Schurkenstaat namens Bethulan, der eine Schadsoftware entwickelt hat.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige

BND sucht auf der Gamescom nach Nachwuchs

Der Spielende wird als Spionin nach Bethulan geschickt, um geheime Informationen zu bekommen und das drohende Unheil abzuwenden. Mit der Konsole wird die Protagonistin unter anderem durch einen feindlichen militärischen Komplex gesteuert, Aufklärungsdrohnen muss sie ausweichen. Dabei ist auch Konzentration und ein gutes Gedächtnis gefragt: Den Zahlencode für ein Türschloss muss man sich merken, um ihn später eingeben zu können.

Wer daneben liegt, muss keine Enttarnung fürchten: Er darf es so oft erneut versuchen, wie er möchte. Im wahren Leben eines Spions sind solche folgenlosen Mehrfach-Versuche im feindlichen Terrain vermutlich nicht möglich. Unterstützt wird die Heldin von einer Hackerin und einem "Geo-Spezialisten". Die Spielenden sollten "ein Gefühl für die Arbeit im deutschen Auslandsnachrichtendienst erhalten", heißt es von der Bundesbehörde.

"BND-Legenden" soll auf Gamingplattformen kommen

Zu Hause kann man das Spiel bislang nicht spielen, künftig könnte das aber möglich sein: Der BND plant, das Spiel "in der nächsten Zeit" auf einer Gamingplattform zur Verfügung zu stellen. 

Wie jeder andere Arbeitgeber sei man auf der Suche nach Fachkräften, sagt BND-Pressesprecherin Julia Linner. Der Gamescom-Stand samt Computerspiel sei hierfür ein gutes Mittel. "Es gibt Gemeinsamkeiten zwischen den Leuten, die wir gern in unseren Reihen hätten, und den Besucherinnen und Besuchern der Gamescom: Beide sind technikaffin, sie schlüpfen gern in verschiedene Rollen, nehmen andere Identitäten an, begeben sich auf Missionen und decken Zusammenhänge auf", sagt Linner.

Anzeige
Anzeige

Ideale Zielgruppe auf Gamescom

Der BND hat nach eigenen Angaben 6.500 Beschäftigte, davon rund 4.000 in seiner Berliner Zentrale, 1.000 in Pullach und 1.500 an anderen Standorten in Deutschland und im Ausland. Die Bundesbehörde sucht dringend Fachkräfte. "Es ist ein Mythos, dass man sich beim BND gar nicht bewerben kann, sondern dass man angeworben wird", sagt Sprecherin Linner.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Anzeige
Anzeige

Auch Online-Shop soll für Auslandsgeheimdienst begeistern

Schon vor rund zwei Monaten hatte der Geheimdienst mit einer ungewöhnlichen Aktion für Aufsehen gesorgt. Seit Ende Juni betreibt der BND einen Online-Shop. Auch dieser soll Menschen für ein Karriere beim Auslandsnachrichtendienst begeistern.

Unter dem Motto "Privat besitzen, was sonst ein Staatsgeheimnis ist" werden rund 20 Produkte angeboten. Zu kaufen gibt es Socken, T-Shirts, Thermobecher oder Kugelschreiber - mit BND-Logo versteht sich.

Mehr News
Protest gegen Änderung der Wahlbezirke in Texas
News

Wahlkreise in Texas werden Republikaner-freundlich zugeschnitten

  • 21.08.2025
  • 01:50 Uhr
Vizepräsident JD Vance in Washington
News

Unter Protest: Vize JD Vance besucht Nationalgarde in Washington

  • 20.08.2025
  • 21:26 Uhr
Kllingbeil im Sommerinterview
News

Klingbeil im :newstime-Sommerinterview: "Weiß nicht, ob Putin ernsthafte Friedensgespräche will"

  • 20.08.2025
  • 20:42 Uhr
Infolge der Waldbrände sind Teile des spanischen Jakobsweg gesperrt.
News

Waldbrände in Spanien: Sperrungen auf dem Jakobsweg

  • 20.08.2025
  • 19:35 Uhr
Unbekanntes Flugobjekt stürzt in Polen in Maisfeld
News

Provokation aus Moskau? In Polen abgestürzte Drohne stammt aus Russland

  • 20.08.2025
  • 17:00 Uhr
Abnehmspritzen
News

Abnehmspritzen im Visier: Tausende Klagen in den USA wegen schwerer Nebenwirkungen

  • 20.08.2025
  • 15:38 Uhr
Trauer nach dem Tod von Laura Dahlmeier
News

Schmuckstück in Gedenken an Laura Dahlmeier: Mutter postet "Brücke ins Paradies"

  • 20.08.2025
  • 15:36 Uhr
Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin
News

Austausch zum Ukraine-Krieg: Präsident Putin telefoniert mit türkischem Amtskollegen Erdogan

  • 20.08.2025
  • 14:41 Uhr
US-Präsident Donald Trump trifft sich am 7. April 2025 mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu im Oval Office des Weißen Hauses in Washington, USA.
News

Trump erklärt Netanjahu und sich selbst zu Kriegshelden

  • 20.08.2025
  • 14:06 Uhr
Das norwegische Kreuzfahrtschiff "Nordstjernen"
News

Unfall in Warnemünde: Norwegisches Kreuzfahrtschiff rammt Ufer

  • 20.08.2025
  • 13:36 Uhr
Alle :newstime-Sendungen finden Sie jederzeit kostenlos auf Joyn
:newstime vom 20. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 19:45

  • 26:15 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 18:00

  • 11:39 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 15:45

  • 10:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 08:25

  • 04:56 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 19:45

  • 25:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 18:00

  • 11:07 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 15:45

  • 10:46 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 08:25

  • 05:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 19:45

  • 23:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 18:00

  • 11:16 Min
  • Ab 12