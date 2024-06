Bohmstedt: Zwei Männer sterben nach Sturz in Güllegrube

Binnen weniger Tage gab es in Nordfriesland weitere Todesopfer nach dem Sturz in einen Gülleschacht. Für die zwei Männer kam jede Hilfe zu spät - sie konnten nur tot geborgen werden.

Bereits Anfang März ereignete sich in Nordfriesland ein schrecklicher Unfall: Ein sechsjähriger Junge stürzte in eine Güllegrube und kam ums Leben. Jetzt sind zwei Männer in einen mit Gülle gefüllten Schacht gestürzt und gestorben.

Todesfalle Güllegrube

Zwei Männer im Alter von 27 und 55 Jahren sind durch einen schrecklichen Unfall ums Leben gekommen: Sie stürzten auf einem Bauernhof in Nordfriesland in einen Gülleschacht und konnten nur tot geborgen werden. Wie genau sich der Unfall abspielte, ist nach Polizeiangaben noch unklar, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet.

Ein ebenso tragisches Ende nahm der Sturz eines sechsjährigen Jungen Anfang März: Das Kind fiel ebenfalls in Nordfriesland in eine Güllegrube und kam dabei zu Tode. Zwei Stunden nachdem die Familie des Jungen die Einsatzkräfte gerufen hatte, konnte das Kind nur tot geborgen werden.

