Gipfel in Washington

Weckt böse Erinnerungen: Zweiergespräch zwischen Trump und Selenskyj geplant

  • Veröffentlicht: 18.08.2025
  • 08:24 Uhr
  • dpa
US-Präsident Donald Trump (r) beim Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Oval Office des Weißen Hauses im Februar 2025
US-Präsident Donald Trump (r) beim Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Oval Office des Weißen Hauses im Februar 2025© Mystyslav Chernov/AP/dpa

Wolodymyr Selenskyj kommt ins Weiße Haus zu Gesprächen über ein Kriegsende. An seiner Seite sind gleich mehrere europäische Spitzenpolitiker:innen. Jetzt ist klar, wer mit wem spricht.

Inhalt

US-Präsident Donald Trump wird ein bilaterales Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Oval Office führen. Das Weiße Haus plant nach eigenen Angaben neben diesem bilateralen Treffen etwas später ein weiteres in größerer Runde mit europäischen Spitzenpolitikern.

Trump empfängt Selenskyj zu Zweiergespräch

Nach seinem Treffen am Freitag mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska, den er damit nach langer Isolation im Westen auf die Weltbühne zurückgeholt hatte, empfängt Trump an diesem Montag (Ortszeit) Selenskyj in Washington. Dieser wird von europäischen Regierungschefs und Spitzenpolitikern begleitet. Darunter sind Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Mark Rutte.

Ukraines Präsident bringt Verstärkung mit

Der US-Präsident verfolgt den Plan, Putin und Selenskyj direkt an einen Tisch zu bringen. Trumps Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten könnte - wenn es gut verläuft - der entscheidende Zwischenschritt dahin sein. Ziel ist es, ein Ende des russischen Angriffskrieges zu erreichen, das Töten zu beenden. Trump sieht sich in der Rolle des Vermittlers.

Böse Erinnerungen an letzten Selenskyj-Besuch bei Trump

Dass es nun erneut ein Gespräch zwischen Trump und Selenskyj im Oval Office gibt, weckt Erinnerungen an einen beispiellosen Eklat im Februar. Vor laufenden Kameras hatten der US-Präsident und sein Vize JD Vance Selenskyj zurechtgewiesen - er hatte dann Washington vorzeitig verlassen.

Danach gab es wieder eine Annäherung. Bekannt wurde ein Foto von Trump und Selenskyj, auf dem zu sehen war, wie sie im April im Vatikan am Rande der Papst-Trauerfeier miteinander sprachen.

