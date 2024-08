Brandenburg: Größerer Waldbrand bei Luckenwalde ausgebrochen

In Brandenburg kam es am Samstag zu mehreren Waldbränden. Sowohl im Landkreis Teltow-Fläming als auch im Kreis Dahme-Spreewald brachen laut Angaben des Schutzbeauftragten Feuer aus.

In der Nähe von Luckenwalde im Landkreis Teltow-Fläming ist ein größerer Waldbrand ausgebrochen. Beim Ortsteil Frankenfelde sei ein Holzstapel in Brand geraten und habe auf einen angrenzenden Wald übergegriffen, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel. Eine Fläche von zwei bis drei Hektar sei betroffen. Es bestehe aber keine Gefahr für die Bevölkerung. Das betroffene Waldstück liegt in der Nähe der Bundesstraße 101.

Die Waldbrandgefahr war am Samstag groß bis sehr groß in Brandenburg. Es gab nach Angaben des Schutzbeauftragten mehrere Waldbrände. Ein Feuer bei Baruth/Mark ebenfalls im Kreis Teltow-Fläming sei bereits wieder unter Kontrolle, sagte Engel. Auch im Ortsteil Kablow von Königs Wusterhausen im Kreis Dahme-Spreewald war ein Brand ausgebrochen, der aber nach Einschätzung von Engel eher klein war.

Erst Entspannung - dann steigende Waldbrandgefahr

Der Deutsche Wetterdienst rechnet ab Sonntag mit einer Entspannung. Dann soll die Waldbrandgefahr nur noch an wenigen Orten hoch sein. Ab Dienstag soll sie vielerorts steigen, aber nicht mehr so hoch wie am Sonntag sein.

Brandenburg ist mit wenig Regen, ausgedehnten Kiefernwäldern und leichten Sandböden das Bundesland mit der höchsten Waldbrandgefährdung. Das ganze Jahr über ist es nach Angaben des Umweltministeriums verboten, im Wald und im Abstand von weniger als 50 Metern vom Waldrand entfernt ein Feuer anzuzünden oder zu rauchen. In die Berechnung der Waldbrandgefahr fließen die Lufttemperatur, relative Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit, Niederschlagsrate und Strahlung der Atmosphäre ein.

