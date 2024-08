Am Wochenende kommt noch einmal der Sommer mit Temperaturen über der 30-Grad-Marke zurück. Damit steigt auch die Wald- und Grasbrandgefahr.

Anzeige

Der Sommer ist vorbei? Nicht ganz, denn in Deutschland wird es zum Wochenende mit bis zu 34 Grad am Samstag (24. August) noch einmal so richtig heiß.

Anzeige

Anzeige

Hohe Wald- und Grasbrandgefahr

Mit den hohen Temperaturen steigt aber auch die Waldbrandgefahr. Insbesondere dort, wo es in den vergangenen Tagen kaum Niederschläge gab.

So gelten fast überall in den ostdeutschen Bundesländern laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) die Waldbrandgefahrenstufen 3 bis 5. Deshalb gilt grundsätzlich darauf zu achten, dass offenes Feuer und Rauchen in Wäldern verboten sind.

Im Video: Das sind die fünf Gefahrenstufen des Waldbrandgefahrenindex

Insbesondere in Brandenburg warnen die Expert:innen vor hoher Waldbrandgefahr. So sei in acht Landkreisen und kreisfreien Städten (Potsdam, Brandenburg/Havel, Cottbus, Frankfurt/Oder und die Kreise Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming, Ostprignitz-Ruppin und Märkisch-Oderland) die höchste Warnstufe 5 ausgerufen worden, sagt Raimund Engel, Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, gegenüber dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), am Freitagmorgen (23. August).

In fünf weiteren Kreisen (Oberspreewald-Lausitz, Kreis Oder-Spree, im Barnim, der Uckermark und der Prignitz) gilt die zweithöchste Gefahrenstufe 4 und im Landkreis Spree-Neiße die Gefahrenstufe 3.

Waldbrandgefahr auch in Bayern

Auch in Bayern wird erwartet, dass die Waldbrandgefahr am Wochenende fast überall steigen wird. Laut "News.de" sind folgende Wälder in Bayern besonders von Waldbrand bedroht:

Forst Hain im Spessart

Forst Lohrerstraße

Frammersbacher Forst

Hammerholz

Heinrichsthaler Forst

Heinrichthaler Forst

Hessenreuther und Atzmannsberger Forst

Partensteiner Forst

Rothenbucher Forst

Waldaschaffer Forst

Allerdings ist die Gefahr eines Vegetationsbrands noch weitaus höher. Daher erstreckt sich quasi quer durch die Bundesrepublik die zweithöchste Gefahrenstufe 4 für trockene Grasflächen, wie der Grasland-Feuerindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt.

Anzeige

Anzeige

Das sind die Aussichten fürs Wochenende:

Freitag (23. August)

Am Freitag wird es im Nordosten zunächst stark bewölkt und es kann nachmittags zeitweise zu schauerartigen Regengüssen kommen. Die Temperaturen liegen dort zwischen 20 und 25 Grad.

In den restlichen Landesteilen bleibt es trocken und zeitweise wolkig, mit sommerlichen Temperaturen zwischen 25 und 31 Grad. Zudem weht eine frische Brise. An der Nordsee sind Sturmböen zu erwarten. Auch einzelne orkanartige Böen sind dabei nicht ausgeschlossen.

Im Süden ist es längere Zeit sonnig.

Nachts kann es örtlich etwas regnen, mit Tiefstwerten zwischen 19 und bis neun Grad.

Im Video: "Ernesto" - Ex-Hurrikan kommt nach Deutschland

Samstag (24. August)

Richtig sommerlich warm wird es am Samstag mit Temperaturen von 24 bis 29 Grad im Nordwesten, sonst 29 bis 34 Grad. Nachts werden dann von Nordwesten und Westen kommend teils gewittrige Niederschläge erwartet.

Im Osten und Südosten bleibt es zunächst noch länger trocken und teils klar. Das Quecksilber fällt dabei auf 21 Grad in Ostsachsen und elf Grad in der Eifel.

Sonntag (25. August)

Angenehm warm wird es dann am Sonntag. Hier liegen die Höchstwerte in Südostbayern und dem Lausitz bei bis zu 27 Grad, sonst bei 18 bis 24 Grad. Allerdings rechnen die Wetterexpert:innen zunächst in der Südosthälfte mit schauerartigem Regen und einzelnen, teils kräftigen Gewittern. An der Nordsee werden einzelne Schauer erwartet. Sonst bleibt es weitgehend trocken.