Brutale Tat in Gera: Verdächtiger stellt sich Polizei nach Brandanschlag auf Frau

Nach dem Brandanschlag auf eine Frau in Gera hat sich der mutmaßliche Täter gestellt.

Nach dem Brandanschlag auf eine Frau in einer Straßenbahn in Gera ist der mutmaßliche Täter festgenommen worden. Der Mann habe sich am Montagvormittag (17. März) bei der Polizeiinspektion Gera gestellt und habe bei der Festnahme keinen Widerstand geleistet. Bei ihm handelt es sich laut Polizei um den 46 Jahre alten Ehemann der verletzten Frau. Die ebenfalls 46-Jährige war am Sonntag mit einer brennbaren Flüssigkeit angegriffen worden. Sie wurde lebensbedrohlich verletzt und in ein Krankenhaus geflogen.

Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes und bittet weiter um Zeugenhinweise zu der Tat.