Ein verheerender Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang in Ubstadt-Weiher fordert drei Todesopfer. Während die Ermittlungen zum Hergang laufen, bleibt die Bahnstrecke gesperrt.

Das Wichtigste in Kürze Bei der Kollision eines Tanklasters mit einer Stadtbahn kamen drei Menschen ums Leben, darunter die 59-jährige Bahnfahrerin.

Der 49-jährige Lkw-Fahrer erlitt schwere Verletzungen, mindestens zehn Bahnfahrgäste wurden leicht verletzt.

Die Polizei prüft den Unfallhergang und mögliche Signaldefekte.

Nach dem tödlichen Zusammenstoß eines Tanklasters mit einer Stadtbahn im Norden Baden-Württembergs sichern Kriminaltechniker derzeit Spuren. Sachverständige sollen dabei helfen, den genauen Unfallhergang an einem unbeschrankten Bahnübergang aufzuklären. Laut Polizei kamen drei Menschen ums Leben - darunter die 59-jährige Fahrerin der Bahn sowie zwei Fahrgäste.

Der Tanklaster und die Stadtbahn gerieten nach der Kollision in Brand. Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag (11. März) auf der Landesstraße 55 in Ubstadt-Weiher.

Die Identifizierung der Verstorbenen ist noch nicht abgeschlossen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Auch in der Nacht konnten die beiden toten Fahrgäste nicht abschließend identifiziert werden.

Lkw-Fahrer schwer verletzt

Der 49-jährige Fahrer des mit Heizöl beladenen Lastwagens erlitt schwere Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. In der Bahn befanden sich nach ersten Erkenntnissen mindestens zehn Fahrgäste, die sich alle vermutlich leicht verletzten und vor Ort von Rettungskräften versorgt wurden.

Das Ausmaß der Schäden und der genaue Ablauf des Unfalls sind weiterhin unklar. Geprüft wird unter anderem, ob die Signalsysteme ordnungsgemäß funktionierten. Die Einsatzkräfte blieben bis nach Mitternacht vor Ort. Der Tanklaster wurde bereits von einer Spezialfirma abtransportiert, während die Bergung der Stadtbahn am Morgen fortgesetzt wird.

Bahnstrecke bleibt gesperrt

Ubstadt-Weiher, wo sich der Unfall ereignete, liegt zwischen Karlsruhe und Heidelberg und zählt rund 13.400 Einwohner. Die betroffene Bahnstrecke der Linien S31 und S32 bleibt laut Angaben der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) zwischen Zeutern und Odenheim für mehrere Tage gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Die Stadtbahnen der AVG verkehren auch im ländlichen Umland außerhalb von Städten. Zunächst hatte die Polizei von einer Straßenbahn gesprochen.