Bürger weiter unzufrieden mit Ampel-Koalition

Das Ansehen der Ampel sinkt weiter in der Wahrnehmung der Bundesbürger. Laut einer aktuellen Insa-Umfrage verliert die regierende Koalition zwei Prozentpunkte im Wochenvergleich. Die Merhheit der Deutschen seien demnach unzufrieden mit der Arbeit der Regieurng.

Anzeige

Die Ampel-Koalition hat einer neuen Umfrage zufolge weiter an Zustimmung verloren. SPD, Grüne und FDP kommen demnach zusammen auf 29 Prozent. Das sind zwei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche, wie das Umfrageinstitut Insa für die "Bild am Sonntag" ermittelte.

Die Kanzler-Partei SPD liegt in der Umfrage bei 15 Prozent (minus 1), die Grünen bei 10 Prozent (minus 1). Die Liberalen erreichen wie in der Vorwoche nur 4 Prozent und könnten damit aus dem Bundestag fliegen. Der Bundestag wird erst im September 2025 Jahres regulär gewählt.

Im Video: Ampel unter Druck: Grundsätzliche Wende bei Migrationspolitik gewollt

AfD und BSW zusammen ebenfalls bei 29 Prozent

Die AfD liegt der Umfrage zufolge unverändert bei 19 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) verbessert sich demnach um einen Prozentpunkt auf 10 Prozent. Damit kämen die beiden Parteien auf genauso viele Prozentpunkte wie die drei Regierungsparteien. Stärkste Kraft wäre die CDU mit unverändert 31 Prozent. Die Linke wäre mit 3 Prozent nicht mehr im Parlament vertreten.

Die maximale Fehlertoleranz wurde mit plus/minus maximal 2,9 Punkten angegeben, das heißt, die Wahlforscher gehen davon aus, dass die tatsächliche Wählergunst von den ermittelten Werten der 1.202 Befragten um diese Spanne nach oben oder unten abweichen könnte. Generell sind Wahlumfragen immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang.

Anzeige

Anzeige

Unzufriedenheit mit Regierungsarbeit nimmt zu

Ein schlechtes Zeugnis für die Ampel gibt es auch für die Regierungsarbeit: 74 Prozent sind mit der Arbeit der Bundesregierung nicht zufrieden - das sind 4 Prozentpunkte mehr im Vergleich zur Erhebung von vor zwei Wochen. Mit der Arbeit von Scholz sind 70 Prozent unzufrieden (plus 6).