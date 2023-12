Bundeswehr: Sondervermögen dient nun auch für Waffen für die Ukraine

Die Einigung im Haushalt für 2024 umfasst vor allem Sparmaßnahmen. Auch die Bundeswehr muss dabei kürzertreten.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Der Bundeswehr wurde ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro zugesprochen.

Dieses stehe insbesondere für Großprojekte der Streitkräfte zur Verfügung.

Nun müssten allerdings auch Waffenlieferungen an die Ukraine hieraus bezahlt werden.

100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr ist schon eine Hausnummer. Allerdings darf diese künftig nicht alleine über dieses Geld verfügen, denn die erzielte Einigung zum Haushalt 2024 sehe nun vor, dass "abgegebene Waffensysteme in Zukunft aus dem Sondervermögen für die Bundeswehr refinanziert werden", schreibt der "Spiegel".

Betroffen hiervon sei vor allem die Unterstützung mit Waffen und Munition der Ukraine.

Im Video: Strack-Zimmermann: Ukraine- und Bundeswehrausgaben vor Haushaltskürzungen sichern

Sondervermögen eigentlich schon verplant

Bisher sei das abgegebene Material aus einem speziellen Topf des Haushalts finanziert worden – dem "Einzelplan 60". Dieser sei keinem Ministerium fest zugeordnet. Mit dieser Maßnahme wollte die Ampelregierung den Verteidigungshaushalt entlasten.

Nun werde also das Geld, das zur "Finanzierung bedeutsamer Ausrüstungsvorhaben" bereitstehe, angetastet. Zumal das Sondervermögen eigentlich bereits verplant sei, so der "Spiegel" weiter.

Das Verteidigungsministerium muss sich also einmal mehr Gedanken über den Wirtschaftsplan machen.

Anzeige

Anzeige

Sondertopf eigentlich für Großprojekte gedacht

Das Sondervermögen der Bundeswehr wurde eigentlich vor allem für Großprojekte bereitgestellt. Hierzu zählte die Anschaffung neuer "F-35"-Kampfjets oder das Raketenabwehrsystem "Arrow 3".

Allerdings habe die Ampel-Koalition den Verwendungszweck des Sondervermögens zuletzt ausgeweitet – voraussichtlich Ende 2027 könnte dieses gar leer sein.

Durch die zusätzlichen Ausgaben für die Nachbeschaffung von Kriegsgerät an die Ukraine sei es allerdings möglich, dass das Sondervermögen auch schon früher aufgebraucht ist.

Zudem ist offenbar auch noch nicht geklärt, wie beziehungsweise mit welchem Geld die Bundesregierung nach 2027 die Frage nach der Nato-Quote erfüllen werde. Schließlich wolle Deutschland jährlich mindestens zwei Prozent der Wirtschaftsleistung in seine Verteidigungsfähigkeit investieren. Eine Antwort der Regierung stehe noch aus, schreibt der "Spiegel".

Im Video: Weder "verteidigungsunfähig" noch "kaputtgespart": Studie zur Bundeswehr

Anzeige

CDU empört

Ingo Gädechens, CDU-Haushaltspolitiker, empört sich gegenüber dem "Spiegel" über diesen Schritt und wirft der Ampel-Regierung "Wortbruch gegenüber der Bundeswehr" vor. So messe die Koalition den Streitkräften keine Priorität bei.

Vor allem kritisiert Gädechens, dass jetzt "alle Systeme aus dem ohnehin hoffnungslos überzeichneten Sondervermögen Bundeswehr finanziert werden" sollen.

So habe es doch bisher immer geheißen, "was ihr an Waffensystemen abgebt, bekommt ihr wieder – und zwar nicht aus 'eigenem finanziellen Fleisch', sondern aus einem anderen Topf." Auch befürchte er, dass die Bundeswehr somit in noch größere Geldnöte geraten könne.