Bundesweiter Streik an Flughäfen: Verdi ruft zu Arbeitsniederlegung der Sicherheitskräfte auf

Die Protestwelle in Deutschland reißt nicht ab. Nun rief Verdi zu einem bundesweiten Streik der Sicherheitskräfte an Flughäfen auf. Passagier:innen müssen sich am Donnerstag (1. Februar) auf Ausfälle und Verspätungen gefasst machen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Verdi hat Tausende Beschäftigte zum Warnstreik an Flughäfen aufgerufen.

Grund dafür sind bislang gescheiterte Tarifverhandlungen.

Sollte es tatsächlich zum Streik kommen, müssten sich Passagier:innen am Donnerstag (1. Februar) auf Ausfälle und Verspätungen gefasst machen.

Die Gewerkschaft Verdi plant einen bundesweiten Warnstreik der Luftsicherheitskräfte am Donnerstag (1. Februar). Wie der "Hessische Rundfunk" (HR) am Dienstag (30. Januar) berichtete, rief die Gewerkschaft die rund 25.000 Beschäftigten in der Luftsicherheitsbranche dazu auf, ihre Arbeit ab dem frühen Morgen niederzulegen.

Der Streik würde dann bis Mitternacht andauern. Laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) war Verdi selbst zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Im Video: Freitag droht Ausstand im Öffentlichen Nahverkehr

Sollte es zum Streik kommen, droht der Flugverkehr in Deutschland am Donnerstag (1. Februar) lahmgelegt zu werden. Die Luftsicherheitskräfte sind für die Kontrollen von Passagieren, Gepäck und Personal zuständig. Der Betrieb der Sicherheitsbereiche an Flughäfen wäre ohne sie unmöglich.

Der Grund für den geplanten Streik sind die bisher gescheiterten Tarifverhandlungen. Verdi fordert für die Beschäftigten unter anderem mehr Gehalt. Kommende Woche sollen weitere Gespräche stattfinden.