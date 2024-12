Bunt aber still: Griechen und Zyprer setzen auf moderne Pyrotechnik

Die Veranstalter versprechen ein "magisch stilles Feuerwerk": In Athen, Limassol und Larnaka sollen die Raketen geräuschlos ihre Farben in den Himmel malen. Hauptgrund dafür ist der Tierschutz.

Umweltfreundlicher und besser verträglich für Tiere: In Griechenland und auf Zypern soll zum Jahreswechsel "stilles Feuerwerk" zum Einsatz kommen. Die moderne Pyrotechnik biete einzigartigen Raketenzauber mit allen beliebten Effekten, aber ohne die Lärmbelästigung traditioneller Feuerwerke, teilte die Stadtverwaltung der zyprischen Hafenstadt Limassol mit. In Athen sollen neben der geräuschlosen Pyrotechnik auch Drohnen Effekte in den Himmel malen.

Die meisten Haustiere sowie streunende Katzen, Hunde und Vögel in den Städten leiden unter der alljährlichen Knallerei Todesängste. Stille Pyrotechnik könne dies vermeiden und zudem das ökologische und soziale Bewusstsein der Menschen stärken, heißt es bei den Veranstaltern. Die Feuerwerkskörper enthielten weniger giftige Materialien, seien also umweltfreundlicher.

Für die geräuschlose Pyrotechnik setzen Feuerwerksproduzenten auf chemische Substanzen, die weniger Gasdruck und dadurch weniger laute Schallwellen erzeugen. Der Fokus liegt stattdessen auf Licht- und Farbeffekten.