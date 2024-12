Feuerwerk zu Silvester: Wo in Deutschland 2024 geböllert werden darf

Viele Städte in Deutschland haben Bereiche, in denen ein striktes Böllerverbot in der Silvesternacht gilt. Ein kurzer Überblick zeigt, wo geknallt werden darf und wo nicht.

Anzeige

Für viele Menschen gehören sie zum Jahreswechsel einfach dazu - Feuerwerkskörper. Manch einer kauft sie in Massen, andere wiederum sträuben sich gegen das Abbrennen von privater Pyrotechnik - schon alleine aufgrund der Verletzungsgefahr.

Aber auch Heim- und Wildtiere leiden unter dem Krach der Feuerwerkskörper. Dieter Ruhnke, Vorsitzender des Landestierschutzverbands Niedersachsen, meint dazu: "Tiere zeigen sich gestresst, desorientiert, sie werden verletzt oder erstarren sogar in Todesangst."

Anzeige

Anzeige

Auch die Feinstaubbelastung an Neujahr ist immens. Laut dem Umweltbundesamt (UBA) gibt es kurz nach Mitternacht die höchsten Feinstaubkonzentrationen des Jahres mit bis zu 1.000 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter in der Luft, schreibt der NDR. Das Einatmen von Feinstaub wiederum gefährdet die menschliche Gesundheit und es kann vorübergehend zu Beeinträchtigungen der Atemwege kommen.

Dies sind nur ein paar Gründe, weshalb immer mehr Menschen sich für ein Feuerwerksverbot aussprechen.

Bundesweit gilt ein Verbot von Pyrotechnik in der Nähe von Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen, Kirchen oder brandempfindlichen Gebäuden (beispielsweise Fachwerkhäusern).

Hier ein kurzer Überblick, in welchen größeren Städten das Böllern erlaubt ist und wo nicht:

Bayern

In Nürnberg ist das Zünden von privater Pyrotechnik in der Fußgängerzone zwischen Rathaus, Hauptmarkt, Fleischbrücke, Burgstraße und Lorenz- und Sebalduskirche am 31. Dezember und 1. Januar ganztägig verboten. Auch auf den Straßen und Plätzen rund um die Nürnberger Kaiserburg gilt das Verbot.

In Augsburg gilt eine Böllerverbotszone in der zentralen Maximilianstraße und den umliegenden Straßen und Plätzen.

Auch in der Regensburger Altstadt dürfen zum Jahreswechsel weder Feuerwerkskörper gezündet noch mitgeführt werden. Zudem wird die Steinerne Brücke in der Silvesternacht von 22 Uhr bis 2 Uhr morgens für Fußgänger:innen und Autofahrer:innen gesperrt.

In Würzburg wird jedes Jahr aufs Neue zwischen der Stadtverwaltung, Polizei und Rettungsdiensten das Sicherheitskonzept für Neujahrsfeiern abgestimmt, welches zurzeit noch in Arbeit ist. 2023/24 umfasste der Sicherheitsbereich die Alte Mainbrücke, den Vierröhrenbrunnen, die Domstraße und Teile der anliegenden Straßen. Hier durfte keine Pyrotechnik benutzt werden.

Auch in München gilt wieder ein Böllerverbot innerhalb des Mittleren Rings. Zudem gibt es am Marienplatz, in der angrenzenden Fußgängerzone sowie am Viktualienmarkt ein komplettes Feuerwerkverbot, schreibt die "tz".

Anzeige

Anzeige

Berlin

Auch Berlin plant ein Böllerverbot an Silvester an bestimmten Orten. Diese sind allerdings noch in der Planung, heißt es auf der Internetseite des Bezirksamts Neukölln.

Bremen

In Bremen darf - wie bereits im vergangenen Jahr - kein Feuerwerk im Umfeld von 150 Metern um das Bremer Rathaus gezündet werden. Ebenso wenig im beliebten Schnoorviertel in der Altstadt, in dem viele Fachwerkhäuser stehen. Auch an der historischen Uferpromenade Schlachte gilt ein Böllerverbot.

Anzeige

Anzeige

Hamburg

In Hamburg sind in diesem Jahr rund um die Binnenalster und auf dem Rathausmarkt Feuerwerkskörper an Silvester verboten. Nur sogenanntes Kleinstfeuerwerk (beispielsweise Wunderkerzen oder Knallerbsen) ist dort erlaubt, berichtet der NDR.

Hessen

In Frankfurt gilt in diesem Jahr ein Verbot von Pyrotechnik in der Silvesternacht auf dem Eisernen Steg sowie auf der Zeil inklusive Konstablerwache und Hauptwache.

Auch die Stadt Biedenkopf hat ein Böllerverbot für bestimmte Bereiche und Straßen der Innenstadt verhängt, berichtet "Mittelhessen".

In den historischen Parks Karlsaue und Bergpark Wilhelmshöhe untersagt die Stadt Kassel das Böllern.

In Fulda besteht für die gesamte Altstadt und den Domplatz ein Feuerwerksverbot, schreibt "Hitradio FFH".

Ebenso dürfen in Alsfeld auf dem Marktplatz und in der Altstadt keine Feuerwerkskörper angezündet werden.

Auch in Gelnhausens Altstadt sowie in der Oberstadt von Marburg ist das Zünden von Böllern verboten.

Anzeige

Niedersachsen

In Hannover ist das Zünden von Pyrotechnik in weiten Bereichen der Innenstadt (wie im Bahnhofsbereich, am Opernplatz, am Kröpcke oder dem Steintor) verboten.

In Göttingen gilt ein Abbrennverbot für Feuerwerkskörper in der historischen Altstadt.

Ausnahmen sind die Städte Oldenburg und Wolfsburg. Hier sind bisher keine besonderen Einschränkungen beim Silvesterfeuerwerk geplant.

Nordrhein-Westfalen

In Köln gibt es eine große Zone in der Innenstadt, in der keine Feuerwerkskörper gezündet werden dürfen.

Ebenso in der Düsseldorfer Altstadt und an Teilen des Rheinufers.

In Münster ist das Zünden von Böllern auf dem Domplatz und dem Prinzipalmarkt verboten, in Bielefeld ist auf einer Partymeile am Hauptbahnhof ebenfalls Böllerverbot.

Die Städte Essen, Duisburg und Dortmund verzichten auf ein örtliches Böllerverbot, dort setze man auf die Einsicht der Menschen, wie ein Sprecher in Dortmund mitteilte.

Sachsen

In den größeren sächsischen Städten soll es an den meisten Orten keine Verbotszonen geben.

Thüringen

In Erfurt sei quasi die gesamte Altstadt für Raketen oder Böller gesperrt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Auch in Weimar gilt in diesem Jahr ein Knaller-Verbot rund um die Bereiche Theaterplatz, Frauenplan und Markt.

Zudem gilt rund um Schloss Friedenstein in Gotha ebenfalls ein Feuerwerksverbot.

In vielen anderen Thüringer Städten, darunter Jena, Gera, Suhl, Eisenach und Ilmenau ist das Böllern erlaubt.

Schleswig-Holstein

Vollständiges Feuerwerksverbot gilt auf den Inseln Amrum und Sylt.

Auf der Insel Föhr dürfen Feuerwerkskörper nur an Stränden und auf Deichen gezündet werden, so der NDR.