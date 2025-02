Bunter und individueller: WhatsApp rollt anpassbare Chat-Themen aus

Whatsapp bietet schrittweise neue Funktionen zur Personalisierung von Chats an. Die Themen können von Nutzer:innen sogar selbst zusammengestellt werden.

Das Wichtigste in Kürze Der Messenger-Dienstleister Whatsapp rollt nun schrittweise ein neues Design-Feature für Chat-Themen aus.

Die Designs für Sprechblasen und Hintergrund können entweder vorgefertigt sein oder selbst erstellt werden.

Anwender:innen können zwischen 30 verschiedenen Hintersoundoptionen wählen oder Bilder selbst hochladen.

Chatten mit Whatsapp wird jetzt noch bunter und individueller. Wie der Messenger-Dienst auf seiner Webseite bekanntgab, können Nutzer:innen jetzt verschiedene Chatdesigns selbst gestalten. Neben den neuen Designs werden auch neue Hintergrundoptionen angeboten.

Farben für Sprechblase und Hintergrund lassen sich demnach mittels durch WhatsApp vorgefertigten Kombinationen ändern. Nutzer:innen können allerdings auch eigene Farb-Kombis erstellen. Zur Auswahl stehen 30 Hintergrundoptionen, wahlweise kann auch ein Hintergrundbild aus der eigenen Galerie hochgeladen werden.

Dabei kann jeder Chat ein einzigartiges Design annehmen, was nur für Nutzer:innen des Accounts sichtbar wird. Die Vorschau der Chat-Themen lässt sich in Hell- und Dunkel-Modus einstellen. Außerdem können die Elemente des Hintergrundbildes ein- und ausgeschaltet werden.

Für die Änderung des Designs für Kanäle müssen Anwender Einstellungen > Chats > Standard-Chatdesign auswählen. Um jeden Chat einzeln anzupassen, muss der Name des Chats oben im Chat-Bildschirm (iOS) gewählt werden oder mithilfe des Drei-Punkte-Menü (Android) > Chatdesign.

Im Video: WhatsApp: Kommt bald ein drittes Häkchen?

Whatsapp: Mehrere neue Updates

Erst kürzlich führte Meta mehrere Updates am beliebten Messenger-Dienst durch: die Anzeige von Favicons neben der Vorschau von Weblinks in Nachrichtenblasen, die Möglichkeit, Bilder zu Umfragen in Channels hinzuzufügen, und die Zentralisierung aller Erstellungswerkzeuge auf der Registerkarte Chats. Zudem wurden neue Symbole für die Anhangsblattoptionen implementiert.

Die neuen Funktionen werden bereits schrittweise eingeführt, wie es auf der Whatsapp-Seite hieß. In den kommenden Wochen sollen sie dann weltweit verfügbar sein.

Berichte: Kommt bald die WhatsApp Pay-Funktion?

Nach Berichten von "Android Authority", soll Meta bald auch das Zahlen von Rechnungen über Whatsapp ausrollen. In der Beta-Version 2.25.3.15 von WhatsApp wurden demnach Hinweise auf neuen Funktionen in einem APK-Teardown gefunden. Wie das Online-Tech-Portal weiter berichtet, bereite sich der Konzern darauf vor, seine Finanzdienstleitungen in Indien auszuweiten.

Die WhatsApp Pay-Funktion, die mit Paypal vergleichbar ist, wird bisher nur in wenigen Ländern angeboten. Mit dem neuen Feature sollen Nutzer:innen demnach die Möglichkeit haben, diverse Rechnungen bezahlen zu können: Strom, Prepaid-Karten, LPG-Gas, Wasser, Festnetzanschluss, Miete. Die Funktion wird bislang nur in Indien, Brasilien und Singapur bereitgestellt. Wann das Feature in Deutschland ausgerollt wird, ist bisher noch unklar.

