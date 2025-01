Neue Funktion bei WhatsApp geplant: Dieses Feature erwartet iPhone-User

Mehrere Konten in einem WhatsApp-Account zu nutzen, war bisher nicht möglich. Das soll sich allerdings bald ändern.

Das Wichtigste in Kürze WhatsApp plant eine Neuerung.

Gerade für Nutzer:innen mehrerer WhatsApp-Konten soll dies zu einer Erleichterung führen.

Denn demnächst soll es möglich werden, dass mehrere WhatsApp-Konten über eine App angemeldet werden können.

WhatsApp hatte schon zu Jahresbeginn angekündigt, dass es etliche Neuerungen geben wird. So ist es seither beispielsweise möglich, personalisierte Sticker direkt in der App zu entwerfen. Auch können Video- und Fotoinhalte mit 30 eigenen Hintergründen, Filtern und Effekten versehen werden.

Und schon steht eine weitere Neuerung an. Bald können iPhone-User:innen eine Mehrfachkonten-Funktion nutzen, schreibt "T-online". Zwar arbeiten bisher die Entwickler:innen noch an diesem Feature, allerdings sei es bereits in einer Vorabversion des Messengers verfügbar.

Multi-Account

Bei "WABetainfo" ist hierbei von einem Multi-Account die Rede. Mit dieser Funktion sollen Messenger-Nutzer:innen mehrere WhatsApp-Accounts auf einem Gerät verwalten können.

Demnach soll es Nutzer:innen ermöglicht werden, sich über verschiedene Konten innerhalb derselben App anmelden zu können. Solch eine Funktion ist insbesondere dann sinnvoll, wenn Anwender:innen private und berufliche Accounts auf einem Gerät nutzen wollen.

Auch sollen WhatsApp-User:innen dann in der Lage sein, nach dem Hinzufügen eines weiteren Accounts problemlos zwischen den jeweiligen Konten zu wechseln.

Damit entfällt für die Verwaltung unterschiedlicher WhatsApp-Konten die bisherige Notwendigkeit, mehrere Geräte oder parallele Apps (beispielsweise zusätzlich WhatsApp Business) zu verwenden, heißt es bei "WABetainfo".

So kann ein neues Konto hinzugefügt werden

Um ein neues Konto dem bestehenden WhatsApp-Account hinzuzufügen, werden zwei Optionen angeboten.

Entweder richten die Nutzer:innen ein neues Konto ein oder aber sie scannen einen QR-Code, um einen bestehenden Account zu verknüpfen.

"Benachrichtigungen, Chats, Backups und Einstellungen werden für jedes Konto getrennt bleiben, da jedes Konto innerhalb der App unabhängig funktioniert", erklärt "WABetainfo" weiter.

Wann diese neue Funktion eingeführt wird, ist bisher noch nicht bekannt.