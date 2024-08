Cannabis-Bußgeldkatalog in Sachsen-Anhalt: Strafen bis 1.000 Euro möglich

In Sachsen-Anhalt ist ein Bußgeldkatalog für Cannabis-Verstöße in Kraft getreten. Im Mittelpunkt stehe die konsequente Umsetzung des Kinder- und Jugendschutzes, sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums. So kann der Konsum von Cannabis etwa vor Schulen mit bis zu 500 Euro geahndet werden, in unmittelbarer Gegenwart von Minderjährigen drohen bis zu 1.000 Euro Strafe.