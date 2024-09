CDU in Sachsen in beiden Hochrechnungen klar vor AfD

Hochrechnungen der ARD und ZDF bildet nun die CDU als knappen Sieger vor der AfD ab.

Die CDU liegt bei der Landtagswahl in Sachsen in den Hochrechnungen sowohl der ARD als auch des ZDF jetzt klar vor der AfD. Infratest Dimap (ARD) und die Forschungsgruppe Wahlen (ZDF) sehen die Partei von Ministerpräsident Michael Kretschmer übereinstimmend rund einen Prozentpunkt vorn. Die CDU kommt demnach auf 31,5 bis 31,8 Prozent - die AfD auf 30,4 bis 30,8 Prozent.

Zunächst hatte die Forschungsgruppe Wahlen am Abend in ihrer Hochrechnung länger ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD gesehen, die AfD holte bei knappem CDU-Vorsprung immer weiter auf. In der ARD-Hochrechnung dagegen lag die CDU durchgehend klar vorn.

Auf dem dritten Platz landet bei beiden Instituten das neue Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), erst mit Abstand folgt die SPD. Die Grünen müssen um den Einzug in den Landtag bangen, die Linke scheitert an der Fünf-Prozent-Hürde und könnte aus dem Parlament fliegen.

Mehr in Kürze.