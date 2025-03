Chinas Militär wächst rasant: Wie kampfbereit ist die Volksrepublik wirklich?

China rüstet auf. Doch trotz moderner Waffen bleibt die Frage: Ist die Volksbefreiungsarmee (VBA) wirklich für einen Krieg gerüstet?

Das Wichtigste in Kürze China steigert erneut seinen Verteidigungshaushalt: 296 Milliarden US-Dollar flossen 2023 ins Militär.

Durch tägliche Provokationen in der Taiwanstraße und im Südchinesischen Meer demonstriert China seine Stärke.

Expert:innen zweifeln an Chinas Kriegsfähigkeit, Korruption und politische Indoktrination bremsen ihrer Ansicht nach die VBA aus.

Wie bereits in den Vorjahren wächst Chinas Militärbudget um 7,2 Prozent. Dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI zufolge gab Peking 2023 rund 296 Milliarden US-Dollar für Verteidigung aus, nur die USA investieren mehr. Insbesondere in die Marine fließt viel Geld: Mit der "Fujian" wurde kürzlich Chinas dritter Flugzeugträger in Dienst gestellt. Auch neue amphibische Kriegsschiffe sollen Chinas Schlagkraft erhöhen.

Fokus auf Taiwan und das Südchinesische Meer

Die Volksrepublik demonstriert ihre militärische Stärke vor allem in der Taiwanstraße. Tägliche Provokationen mit Kriegsschiffen und Kampfjets setzen Taiwans Regierung unter Druck. Auch im Südchinesischen Meer zeigt Peking eine aggressive Linie, vor allem gegenüber den Philippinen und Vietnam. Gleichzeitig wächst Chinas Nukleararsenal rasant. Laut SIPRI wurden allein 2023 einhundert neue Atomsprengköpfe angeschafft.

Ist Chinas Militär wirklich so stark?

Eine US-Analyse der Rand Corporation stellt infrage, ob Chinas Militär wirklich auf Kampfhandlungen vorbereitet ist. Demnach konzentriert sich die VBA mehr auf politische Erziehung als auf Kriegsvorbereitungen. Bis zu 40 Prozent des Trainings dienten der ideologischen Schulung.

Dennoch macht Peking deutlich, dass es seine militärische Schlagkraft weiter ausbauen wird. Premier Li Qiang betonte dem "ZDF" zufolge, dass die Armee ihre Bereitschaft zum Schutz der Souveränität Chinas erhöhen müsse.

Trotz der massiven Aufrüstung gibt es Zweifel an der tatsächlichen Einsatzbereitschaft der VBA. Taiwans Verteidigungsminister Wellington Koo bezweifelt, dass China derzeit eine Invasion Taiwans durchführen könnte, berichtet die Zeitung weiter: "Die Taiwanstraße ist eine natürliche Barriere." Zudem belasten Korruptionsskandale die Streitkräfte. Mehrere hochrangige Generäle wurden in den vergangenen Jahren entlassen.