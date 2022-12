Chip im Kopf: So will Elon Musk Alzheimer heilen

Mit seiner Firma Neuralink hat sich Elon Musk hohe Ziele gesetzt: Nicht weniger als die Heilung von Alzheimer und Demenz hat der Unternehmer angekündigt. Geschehen soll das durch den Einsatz von Computerchips im menschlichen Gehirn.

Das Wichtigste in Kürze Die Firma Neuralink will mithilfe von Computerchips Gehirn- und Nervenerkrankungen heilen.

Der CEO Elon Musk erklärte, man habe nun beantragt, die Implantate auch an Menschen testen zu dürfen.

Experten zeigen sich bisher skeptisch hinisichtlich der Wirksamkeit der Chips.

Mit den Folgen seiner Twitter-Übernahme beherrscht Elon Musk derzeit die Schlagzeilen, auch sein E-Auto-Unternehmen Tesla ist in aller Munde. Doch das sind nicht die einzigen Firmen des 51-Jährigen: 2016 gründete er zusammen mit acht weiteren Investoren das Neurotechnologie-Unternehmen Neuralink. Eines ihrer Ziele: Erkrankungen des zentralen Nervensystems und des Gehirns besser behandeln zu können.

Implantate sollen an Menschen getestet werden

Diesem Ziel scheint man jetzt deutlich näher gekommen zu sein. Voraussichtlich in sechs Monaten will Neuralink mit klinischen Studien seiner drahtlosen Gehirncomputerchips an Menschen beginnen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Während einer Präsentation des Implantats am Mittwoch (30. November) erklärte Musk, man sei "extrem vorsichtig" und wolle sichergehen, "dass es gut funktioniert, bevor wir ein Gerät in einen Menschen einsetzen".

"Aber wir haben, glaube ich, die meisten unserer Unterlagen bei der FDA eingereicht", so Musk weiter. Bei der FDA handelt es sich um das US-Gesundheitsministerium. Mit den Schnittstellen sollen neurologische Erkrankungen wie Demenz, Alzheimer oder Rückenmarkserkrankungen geheilt werden. Allerdings liegt Musk bereits hinter seinem Zeitplan zurück: Ursprünglich war eine behördliche Genehmigung bis Ende 2020 angestrebt worden, die Tests am Menschen wurden aber immer wieder aufgeschoben.

Neuralink ist im US-Bundesstaat Texas ansässig und hat in den vergangenen Jahren bereits erfolgreich klinische Studien an Tieren durchgeführt. Vor etwas mehr als einem Jahr steuerte bei einer Neuralink-Präsentation ein Affe mit einem Gehirnchip allein mit seinen Gedanken ein Computerspiel.

Experten reagieren zurückhaltend

Das besagte Implantat soll wie eine Art "Hirnschrittmacher" funktionieren und das Gehirn mit elektrischen Impulsen stimulieren, berichtet "Bild". Die Zeitung befragte zu den möglichen Erfolgschancen von Musks Gehirnchip den Alzheimer-Spezialisten Frank Jessen. "Das ist grundsätzlich erst mal spannend, aber ob es tatsächlich wirksam ist, wird sich erst in einigen Jahren zeigen. Mein Optimismus ist begrenzt", so der Professor an der Universität Köln.

Auch Peter Berlit von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) zeigte sich gegenüber "Bild" zurückhaltend. Es gebe im Moment "noch viel zu wenig Informationen von dieser Firma, um das seriös beurteilen zu können", so Berlit. "Das ist alles wenig aussagekräftig.“

