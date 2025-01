Am kommenden Montag treffen sich rechte Politiker:innen in Washington D.C., um an den Feierlichkeiten zu Trumps Amtseinführung teilzunehmen. Mit von der Partie ist auch die AfD - jedoch ohne Kanzlerkandidatin Alice Weidel.

Dazu gehören auch gleich mehrere Vertreter der AfD - die Kanzlerkandidatin Alice Weidel sagte ihre Teilnahme jedoch ab.

Anlässlich zu Donald Trumps offizieller Amtseinführung am kommenden Montag (20. Januar) reisen gleich mehrere europäische Politiker:innen aus dem rechten Spektrum in die USA. Auch die AfD ist von der Partie.

Chrupalla bei Trumps Vereidigung anwesend

Wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag (16. Januar) berichtet, sollen unter anderem Parteichef Tino Chrupalla und die stellvertretende Fraktionschefin Beatrix von Storch zu den Feierlichkeiten in der amerikanischen Hauptstadt Washington D.C. reisen. Auch der rheinland-pfälzische AfD-Landtagsabgeordnete Damian Lohr soll dabei sein.

Der Nachrichtenagentur sagte Chrupalla: "Diese Präsidentschaft wird die Welt nachhaltig verändern." Er fügte hinzu, man stehe mit Kanzlerkandidatin Alice Weidel bereit, ein starker Partner auf dem Kontinent Europa zu sein. "Deutschland muss gute und friedliche Beziehungen zu allen Ländern unterhalten." Die Einladung an den AfD-Mann soll aus Kreisen der US-Republikaner gekommen sein, so Chrupalla weiter.

Weidel reist nicht nach Washington

Aus Deutschland wird außerdem Jürgen Hardt von der CDU vertreten sein. Andere Parteien sind gar nicht oder nur spärlich vertreten. Aus der rot-grünen Bundesregierung ist jedoch niemand zu der Zeremonie eingeladen. Hardt begründete seine Teilnahme: "Nur durch einen offenen Dialog können wir Lösungen finden, die für beide Seiten vorteilhaft sind." Mit seiner Teilnahme an der Zeremonie setze er "auch ein Zeichen dafür, dass die demokratischen Kräfte in Deutschland auf die Freundschaft mit den USA setzen und sie vertiefen möchten".

Die AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel sagte mit Blick auf den Bundestagswahlkampf ihre Teilnahme an den Feierlichkeiten jedoch ab, wie ihr Sprecher mitteilte. Sie habe aktuell zu viele Termine. Erst kürzlich verhalf der Tech-Milliardär Elon Musk zu einem großen Bekanntheitsgrad, weit über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus. Unter anderem in dem Live-Gespräch mit Weidel auf seiner Plattform X riet Musk immer wieder dazu, die AfD zu wählen. Nur sie könne Deutschland "retten".

Trump: Meloni ist "fantastische Frau"

Neben der AfD wird auch die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nach Washington reisen. Sie folge der persönlichen Einladung des designierten US-Präsidenten Donald Trump, nachdem sie ihn in seinem Privatanwesen in Florida besucht hatte. Trump selbst nannte Meloni eine "fantastische Frau".

Auch Politiker:innen aus Frankreich werden bei der Amtseinführung vor Ort sein, wie die beiden Rechtsextremen Éric Zemmour und Sarah Knafo. Aus Belgien reist der Vorsitzende der radikal rechten Partei Vlaams Belang, Tom Van Grieken an. Die flämische Partei teilte mit: "Es ist eine Ehre, mit führenden Politikern der Welt, die unsere Werte teilen, an einer Veranstaltung teilzunehmen, die einmal mehr die Botschaft "zuerst unser Volk" in den Vordergrund stellt." Zudem will der britische Rechtspopulist und Chef der Partei Reform UK, Nigel Farage bei der Vereidigung in Washington anwesend sein.