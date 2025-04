Clever Fit: Diese Studios müssen schließen

Durch eine schwache Konjunktur und einem Todesfall in der Geschäftsführung müssen jetzt einige Clever Fit Studios wegen Insolvenz schließen.

In der Fitness-Branche muss ein Teil des größten europäischen Players mit mehr als 500 Fitnessstudios Insolvenz anmelden.

Am 1. April eröffnete das Amtsgericht Braunschweig hat das Insolvenzverfahren des Fitnessstudio-Franchise "Clever Fit" jetzt eröffnet. Dabei müssen erste Filialen infolge der Schieflage des Unternehmens schließen, wie das Unternehmen mitteilt.

Schwache Konjunktur und ein Todesfall führten zur Studio-Insolvenz

Konkret von dem Verfahren betroffen sind die Clever-Fit-Filialen in Braunschweig, Lehrte, Helmstedt und Wolfsburg. Sie wurden von Christian Haertle als Teil des Clever fit System eröffnen. Diese sind laut der Pressemitteilung wegen der wirtschaftlichen Situation in Deutschland und Haertels Hinscheiden im Dezember 2024 in finanzielle Schieflage geraten.

Das Resultat: „Die Gesellschaften der Fitness-Kette mussten zwischen Dezember und Januar aufgrund wirtschaftlicher Herausforderungen und des plötzlichen Todes ihres Gesellschafter-Geschäftsführers entsprechende Anträge stellen."

Während des Verfahrens sollen die verbleibenden Studios durch ein Restrukturierungskonzept und ein neues Trägerkonzept wieder auf die profitable Bahn gelangen. Dies sei unter der Führung des vertretenden Rechtsanwalts Dr. Immo Hamer von Valtier seit Monaten im Gang, wie die der "Münchner Merkur" und die "Wolfsburger Nachrichten" melden.

"Die Gespräche mit den Interessenten laufen konstruktiv und zugewandt. Ich bin zuversichtlich, dass für die Clever-Fit-Studios geeignete Fortführungslösungen möglich sind“, erklärte Insolvenzverwalter von Valtier. Potenzielle Investoren sollen dann im Verlauf der nächsten Wochen ihr Angebot abgeben. Dabei unterstrichen die Verhandler, dass versucht wird so viele Arbeitsplätze wie möglich zu halten.

Welche Filialen sind betroffen?

Von der Insolvenz sind nur diese GmbHs betroffen:

CF BS-Mitte GmbH

CF BS-Nord GmbH

CF Helmstedt GmbH

CF Wolfsburg GmbH

CF Lehrte GmbH

Doch die Fillialen CF BS GmbH, der CF Helmstedt GmbH, in Braunschweig und Helmstedt in Niedersachsen, wurden bereits geschlossen und sollen es auch bleiben.

