"Danuri": Südkoreas Mondsonde schickt beeindruckende Bilder aus dem All  

Die südkoreanische Mondsonde "Danuri" schickte die ersten Bilder von der Mondoberfläche und der Erde. Diese sollen unter anderem helfen, geeignete Landeplätze für eine Mondlandung im Jahr 2032 zu finden.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Die südkoreanische Mondsonde "Danuri" sendet Schwarzweiß-Fotos von der Erde und der Oberfläche des Mondes.

Im nächsten Monat soll die Mondoberfläche kartografiert und analysiert sowie die magnetische Strahlung und die Gammastrahlung gemessen werden.

Die private Raumfahrtfirma SpaceX von Elon Musk schickte die Mondsonde mit einer "Falcon-9-Rakete" ins All.

Atemberaubende Bilder schickte Südkoreas erste Mondsonde "Danuri" von der Erde und der Oberfläche des Mondes. Diese sollen unter anderem helfen, mögliche Landeplätze für eine Mondlandung im Jahr 2032 zu finden.

Die Schwarzweiß-Bilder entstanden zwischen dem 24. Dezember und dem 1. Januar, wie die "Tagesschau" unter Berufung auf das "Raumfahrt-Forschungsinstitut Kari" mitteilte. Die Aufnahmen wurden in einem Abstand zum Mond von 120 Kilometern geschossen.

In zwei Stunden einmal um den Mond

Für eine Mondumrundung benötigt "Danuri" rund zwei Stunden, wie Südkoreas Raumfahrtzentrum erklärt. Allerdings beginnt ihre eigentliche wissenschaftliche Mission erst im kommenden Monat. Dann soll die Mondoberfläche kartografiert und analysiert sowie die magnetische Strahlung und die Gammastrahlung gemessen werden.

Raumfahrtfirma SpaceX schickte "Danuri" ins All

Um die erste südkoreanische Weltraumrakete im Juni 2022 mit dem Namen "Danuri" ins All zu schicken, wurde eine "Falcon-9-Rakete" der privaten Raumfahrtfirma SpaceX von Elon Musk genutzt. Die Rakete startete mit der Sonde an Bord vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida. Neben der geplanten Mondlandung im Jahr 2032 beabsichtigt Südkorea auch eine Mars-Mission im Jahr 2045 in Angriff zu nehmen.

Anzeige

Anzeige

In Asien haben bereits Indien, Japan und China fortgeschrittene Weltraumprogramme, wie die "Tagesschau" mitteilte.