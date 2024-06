"Das ist brutal": Emotionaler Kimmich macht Corona-Geständnis

Während der Corona-Pandemie hatte der DFB-Star Joshua Kimmich eine Impfung zunächst verweigert. Es richtete sich massive Kritik gegen seine Entscheidung. Jetzt packt er aus.

Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich hat tiefe Einblicke hinsichtlich seiner schweren Zeit während der Impf-Debatte um seine Person gewährt. "Am Ende sind wir dahin gekommen, dass es heißt: Es ist die Pandemie der Ungeimpften. Und derjenige, der für die Ungeimpften steht, ist Joshua Kimmich. Also ist auch er für die Pandemie verantwortlich", sagte der Bayern-Profi in der ZDF-Dokumentation "Joshua Kimmich: Anführer und Antreiber".

Das sei eine brutale Zeit gewesen. "Wenn du selbst Freunde hast, die einem sagen: Wenn man sich hätte impfen lassen, wären weniger...", sagt Kimmich mit stockender Stimme und führte fort: "Also ein Kumpel sagt mir, dass weniger Menschen gestorben wären, wenn ich mich hätte impfen lassen. Das ist brutal."

Kimmich hatte während der Corona-Pandemie eine Impfung verweigert. Zeitweise musste er als ungeimpfte Kontaktperson in Quarantäne und bekam währenddessen sein Gehalt von den Bayern gestrichen, schließlich kündigte er an, sich doch impfen zu lassen. Dabei habe er sich auch vom Club "alleine gelassen gefühlt", wie Kimmich erzählt: "Da war die erste Talfahrt, da habe ich gemerkt, wie der Verein reagiert hat und bin dementsprechend enttäuscht und auch getroffen."