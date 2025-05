Bescheiden eingerichtete Zimmer oder prunkvolle Räumlichkeiten? Ein Video zeigt jetzt die neue Wohnung von Papst Leo XIV. - hier kostenlos anschauen!

Wie lebt es sich als Papst? Ein neues Video des frisch gewählten Pontifex Leo XIV. gibt einen Einblick in das Leben des katholischen Oberhaupts: Er hat den Apostolischen Palast gezeigt, in dem er fortan leben will.

Der Apostolische Palast gilt als der traditionelle Wohnort von Päpsten. Der verstorbene Pontifex Franziskus hatte sich zu Lebzeiten gegen ein Leben in den prunkvolleren Räumlichkeiten des Palastes entschieden und wohnte im Gästehaus des Vatikans.

