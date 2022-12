Deutsche Bahn 2022 so unpünktlich wie nie zuvor

Die Pünktlichkeitsbilanz der Deutschen Bahn wird in diesem Jahr so schlecht wie nie ausfallen. Auch die Bundesregierung gibt sich frustriert.

Die Deutsche Bahn war in diesem Jahr so unpünktlich wie nie zuvor. Das berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Unionsfraktion.

"Nicht zufriedenstellend", sagt die Bundesregierung

Demnach lag die Pünktlichkeitsquote in den Monaten Mai bis September auf vielen Strecken im Fernverkehr lediglich bei 50 bis 60 Prozent. Im Vergleich: 2020 und 2021 lag die Quote der Fernverkehrszüge im Schnitt bei 75 bis 90 Prozent. Die Entwicklung sei nach Auffassung der Bundesregierung "nicht zufriedenstellend", heißt es in der Stellungnahme.

Thomas Bareiß, der verkehrspolitische Sprecher der Unionsfraktion, kommentierte gegenüber dem Blatt, die Pünktlichkeitsquoten der Bahn hätten "ein historisches Tief" erreicht. Es drohten schwerwiegende Folgen für den Wirtschaftsstandort Deutschland, warnte der CDU-Politiker.