"Armer" Kanzler Scholz: Bahn-Chef verdient fast dreimal so viel

Eine Gehaltsliste von Topverdienern bundeseigener Unternehmen offenbart Erstaunliches. So verdient Bahn-Chef Lutz fast dreimal so viel wie Kanzler Scholz. Die Linke hält das für absurd.

Das Wichtigste in Kürze Die Linke veröffentlicht die Gehälter von Chefs bundeseigener Unternehmen.

Demnach verdient Bahn-Chef Lutz fast dreimal so viel wie Kanzler Scholz.

Auch andere Behörden-Chefs bekommen wesentlich mehr.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verdient laut Bundestag insgesamt 360.000 Euro im Jahr. An sich eine stattliche Summe – wenn man nicht wüsste, dass diverse Behördenchefs noch mehr verdienen als der SPD-Politiker. Das zeigt eine Liste des Bundesfinanzministeriums, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Bahn-Chef verdient mehr als Scholz

Demnach erhält der Vorstandschef der Deutschen Bahn, Richard Lutz, ein Jahresgehalt von 900.000 Euro und damit fast dreimal so viel als Scholz. Laut "Bild"-Zeitung soll Lutz im kommenden Jahr sogar noch einmal 90.000 Euro mehr verdienen. Weitere Spitzenverdiener unter den Firmen in Bundesbesitz sind der Geschäftsführer der Bundesdruckerei (863.000 Euro) und mehrere Vorstandsmitglieder der staatseigenen KfW-Bank, die zwischen 555.400 Euro und 687.600 Euro im Jahr erhalten.

In dem Bereich oberhalb von 500.000 Euro Jahresgehalt liegen auch: weitere Vorstandsmitglieder des Bahnvorstands sowie der Bundesdruckerei und des IT-Dienstleisters des Bundes, BWI. Auch der Chef des vom Wirtschaftsministerium ins Leben gerufenen Hightech-Gründerfonds und die Geschäftsführer des Mauteintreibers Toll Collect sowie weitere Spitzenkräfte der BWI GmbH liegen in dieser Gehaltsspanne.

Kanzler "ehrenamtlich unterwegs"

In den Augen des parlamentarischen Geschäftsführers der Linksfraktion, Jan Korte, handelt es sich um "absurde Verhältnisse". "Im Vergleich zum Vorstand der Deutschen Bahn AG ist Bundeskanzler Scholz quasi ehrenamtlich unterwegs", sagte Korte dem RND. "Und eine schlechtere Arbeit als Pofalla (ehemaliger Bahn-Vorstand, die Red.) und Co. kann er gar nicht abliefern. Als Chef der Bundesdruckerei hätte er vermutlich weniger Stress, aber dafür doppelt so viel Gehalt."

Korte hatte die Gehaltslisten vom Bundesfinanzministerium erst nach drei Anfragen erhalten. Ausgelöst wurde das Ansinnen des Linke-Politikers laut RND durch eine Aussage von Finanzminister Christian Lindner (FDP) im September im Bundestag bei der Debatte um die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Linder sagte damals: "An der Spitze der Öffentlich-Rechtlichen wird teilweise enorm viel verdient." Er sei gegen jede Neiddebatte, "aber kein Intendant sollte mehr verdienen als der Bundeskanzler", betonte der FDP-Chef. Durch die jetzt veröffentlichten Gehälter zeigt sich, dass auch mehrere Chefs bundeseigener Unternehmen zum Teil wesentlich mehr verdienen als Kanzler Scholz.

