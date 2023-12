Deutscher Darts-Profi Pietreczko droht mit Boykott bei WM Debüt 

Bei der bevorstehenden Dart-Weltmeisterschaft in London rückt ein Spieler besonders in den Fokus: Ricardo Pietreczko, der sich gegen negative Reaktionen des Publikums zur Wehr setzt.

Das Wichtigste in Kürze Ricardo Pietreczko, bekannt als "Pikachu", steht vor seinem Debüt bei der Dart-Weltmeisterschaft in London.

Pietreczko hatte in der Vergangenheit mit respektlosem Verhalten des Publikums zu kämpfen.

Der Darts-Profi droht mit einem Boykott jeglicher Interaktion mit den Zuschauern, sollte er erneut negativ vom Publikum behandelt werden.

Im Vorfeld des WM-Debüts des deutschen Darts-Spielers Ricardo Pietreczko in London liegt eine ungewöhnliche Spannung in der Luft. Pietreczko, der in der Darts-Szene auch als "Pikachu" bekannt ist, hat nach anhaltenden Problemen mit respektlosem Verhalten des Publikums eine drastische Maßnahme angekündigt. Er droht damit, jegliche Interaktion mit dem Publikum zu boykottieren, sollte er erneut ausgepfiffen werden.

Besonders brisant wird es am Dienstagabend, wenn Pietreczko um 22 Uhr (übertragen auf Sport1 und DAZN) auf die Japanerin Mikuru Suzuki trifft. Zuletzt hatte der 29-jährige Nürnberger beim Grand Slam of Darts gegen die Engländerin Beau Greaves mit 1:5 verloren und lautstarke Buhrufe über sich ergehen lassen müssen. Damals reagierte er darauf, indem er die Fans komplett ignorierte - eine Taktik, die er auch jetzt wieder anwenden will.

Pietreczko sieht in dem respektlosen Verhalten der Zuschauer ein ernstes Problem und betont gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass er auf der Bühne einfach er selbst sein möchte:

Wenn man mich nicht sehen will, verstehe ich nicht, warum ich so etwas Respektloses akzeptieren sollte. Es ist ein Unding, weil es einfach respektlos ist. Ricardo Pietreczko , 2023