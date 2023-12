Deutscher Tourist bei mutmaßlicher Terror-Attacke in Paris getötet

Ein vermuteter Islamist ersticht in Paris einen deutschen Staatsbürger, woraufhin der Verdächtige festgenommen wird. Möglicherweise diente der Konflikt im Nahen Osten als Motivation für seine Tat.

Das Wichtigste in Kürze Ein mutmaßlicher Islamist hat in Paris einen deutschen Touristen nahe des Eiffelturms mit einem Messer getötet und zwei weitere Menschen verletzt.

Der Angreifer soll ein 1997 geborener Franzose, iranischer Abstammung sein.

Der Täter soll bei seiner Festnahme "Allahu Akbar" gerufen und in einem Bekennervideo der Terrororganisation Islamischer Staat die Treue geschworen haben.

Ein vermeintlicher Islamist hat am Samstagabend (2. Dezember) in Paris in der Nähe des Eiffelturms einen deutschen Touristen mit einem Messer getötet. Zwei weitere Menschen wurden verletzt, einer davon mit einem Hammer. Der französische Innenminister Gérald Darmanin gab auf der Plattform X bekannt, dass die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen habe. Darmanin äußerte sich bei einem Besuch am Tatort gegenüber dem Fernsehsender BFMTV und erklärte, dass der Täter dem Inlandsgeheimdienst wegen radikalem Islamismus und "erheblicher psychischer Störungen" bekannt sei.

Der französische Präsident Emmanuel Macron sprach den Angehörigen des deutschen Staatsangehörigen, der bei dem Angriff ums Leben kam, sein Beileid aus. Premierministerin Élisabeth Borne schrieb auf X: "Wir werden dem Terrorismus nicht nachgeben. Niemals." Die nationale Antiterrorismus-Staatsanwaltschaft kündigte an, den Vorfall zu untersuchen.

Der Täter griff am Abend auf einer Brücke ein "deutsches Touristenpaar" an, wobei die Frau körperlich unverletzt blieb, jedoch einen Schock erlitt. Die Zeitung "Le Parisien" berichtete unter Berufung auf die Polizei, dass der Mann im Rücken und an der Schulter getroffen wurde und einen Herzstillstand erlitt. Berichten zufolge floh der Angreifer und griff dann zwei weitere Personen an, bevor er festgenommen wurde. Die Polizei setzte eine Elektroschockpistole ein, um den Angreifer zu stoppen.

Darmanin berichtete, dass die beiden Verletzten ein etwa 60-jähriger Franzose und ein ausländischer Tourist seien, der mit einem Hammer verletzt wurde. Es wird vermutet, dass es sich um einen Engländer handelt.

Im Video: Anhaltende Bombendrohungen in Frankreich: Tourismus in Sorge

Angreifer soll 1997 geborener Franzose sein

Der Angreifer, der Berichten zufolge ein 1997 geborener Franzose iranischer Abstammung sei, gab nach seiner Festnahme an, dass er es nicht ertragen könne, dass Muslime sowohl in Afghanistan als auch in Palästina sterben. Er betrachtete Frankreich als mitschuldig am Krieg Israels im Gaza-Streifen und strebte an, als Märtyrer zu sterben. Der Festgenommene wurde bereits 2016 nach einem gescheiterten Anschlagsplan zu vier Jahren Haft verurteilt.

Bei seiner Festnahme soll er "Allahu Akbar" ("Gott ist am größten") gerufen haben, berichteten der BFMTV und "Le Parisien" unter Berufung auf die Polizei. Es wurde zudem ein Bekennervideo gefunden, in dem der Täter der Terrororganisation Islamischer Staat die Treue geschworen habe. Er soll darin behaupten, er handle, um "die Muslime zu rächen".