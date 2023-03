Die Treibhausgasemissionen in Deutschland sind im vergangenen Jahr um 1,9 Prozent gesunken. Damit hat die Bundesrepublik ihre Klimaziele für 2022 erreicht.

Anzeige

Deutschland hat trotz des massiven Einsatzes von Kohlestrom in der Energiekrise 2022 sein Klimaziel erreicht. Der Treibhausgas-Ausstoß ging um 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf rund 746 Millionen Tonnen zurück, teilte das Umweltbundesamt am Mittwoch (15. März) in Berlin mit. Im Vergleich zu 1990 sanken die Emissionen damit um 40,4 Prozent. Der Energiesektor als größter CO₂-Produzent konnte demnach seine Vorgabe knapp einhalten, obwohl mehr Kohle zur Stromproduktion verfeuert wurde.

Im Video: Das fordert die "Letzte Generation" jetzt - dafür will sie nicht mehr protestieren.

Dagegen verfehlte der Verkehr trotz des Neun-Euro-Tickets, hoher Spritpreise und mehr E-Autos seine gesetzlichen Verpflichtungen zum zweiten Mal in Folge. Er steigerte sogar als einziger Sektor seinen Ausstoß gegenüber 2021 um über eine Million Tonnen, weil mehr Autos und Lkw unterwegs waren. Der Gebäudebereich konnte zwar die Emissionen senken, verfehlte die Ziele aber ebenfalls.

Deutschland muss Treibhausgase um 65 Prozent kürzen

Bis 2030 muss die Bundesrepublik ihren Treibhausgas-Ausstoß um 65 Prozent gegenüber 1990 kürzen. Bis 2045 soll Klimaneutralität erreicht werden, unterm Strich darf also praktisch kein CO₂ mehr in die Atmosphäre entweichen. Im Klimaschutzgesetz gibt es daher Obergrenzen für die Emissionen für jeden einzelnen Sektor und jedes Jahr. Wer seine Ziele verfehlt - wie Verkehr und Gebäude jetzt - muss mit einem Sofortprogramm wieder auf Kurs kommen.

Die Bundesregierung arbeitet derzeit zudem an einem umfassenden Klimaschutzprogramm, um die Ziele auch in kommenden Jahren erreichen zu können. Die jährlichen Fortschritte müssen laut Gesetz in Zukunft weit höher ausfallen als zuletzt. Das Klimaschutzprogramm steckt derzeit aber vor allem wegen Streitigkeiten zwischen Klimaschutz- und Verkehrsministerium fest.