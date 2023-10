DFB-Elf spielt trotz "Glücksfall" Nagelsmann nur Remis gegen Mexiko

Für einen zweiten Sieg unter dem neuen Bundestrainer hat es nicht gereicht. Sportdirektor Völler bewertet die USA-Reise der Nationalelf dennoch als Erfolg.

Das Wichtigste in Kürze Beim zweiten Match auf ihrer US-Reise spielt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft 2:2 gegen Mexiko.

BVB-Stürmer Niclas Füllkrug rettet Julian Nagelsmann in dessen zweiter Partie als Bundestrainer das Remis.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler bewertet die Verpflichtung Nagelmanns als "Glücksfall".

Auf dem Weg zu einem EM-Sommermärchen im kommenden Jahr wartet noch viel Arbeit auf Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann. Im zweiten Spiel unter Nagelsmann ist der Nationalmannschaft kein weiterer Sieg gelungen. In Philadelphia, der zweiten Station auf der USA-Reise der DFB-Auswahl, reichte es in der Nacht zu Mittwoch (18. Oktober) nur zu einem Unentschieden gegen Mexiko. Das 2:2 (1:1) gegen den Gold-Cup-Sieger zeigte aber - wie schon beim 3:1 gegen die USA zuvor - erneut einen Aufwärtstrend und die taktische Handschrift Nagelmanns.

DFB-Elf von Nagelmann spielt Remis gegen Mexiko

In den wenigen Tagen seit seinem Amtsantritt ist es dem 36-Jährigen gelungen, der unter Vorgänger Hansi Flick arg ins Schlingern geratenen DFB-Auswahl ein spielerisches Konzept zu vermitteln. Das Team um Kapitän Ilkay Gündoğan zeigte Einsatzwillen und Elan, auch wenn sich defensiv erneut einige Lücken auftaten. Niclas Füllkrug (51. Minute) erzielte zur deutschen Nachtzeit mit seinem neunten Tor im elften Spiel für Deutschland den Endstand. Antonio Rüdiger hatte die DFB-Elf (25.) in Führung gebracht, Uriel Antuna (37.) und Erick Sanchez (47.) trafen für die Mexikaner.

Nagelsmann zeigte sich nach der Partie gegen die Mexikaner nicht euphorisch, aber zufrieden: "Es war ein sehr aggressiver Gegner, ich glaube, das Ergebnis geht am Ende in Ordnung", sagte er in der ARD. Seinen Spielern attestierte er auf dem USA-Trip eine steile Lernkurve. "Ich habe noch keine Mannschaft trainiert, die innerhalb von einer Woche so viele Dinge umsetzt. Ich war schwer begeistert. Deswegen mache ich mir absolut keine Sorgen." Gündoğan berichtete von Nagelsmanns Fazit unmittelbar nach Schlusspfiff: "Er hat uns gesagt, dass er an diese Mannschaft glaubt."

Nagelsmann beeindruckt von Nationalteam

An den neuen Bundestrainer glaubt auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Der ehemalige DFB-Teamchef sieht sich in der Verpflichtung von Nagelsmann absolut bestätigt. Der Nachfolger von Flick sei "ein Glücksfall, auch mit seiner Art, Dinge anzugehen", sagte Völler: "Er weiß jetzt, was es heißt, Bundestrainer zu sein nach diesen beiden Spielen. Er hat jetzt ein paar Wochen zum Durchatmen." Der Chefcoach habe aber auch schon neue Ideen für den weiteren Weg zur Heim-EM.

Den umstrittenen Amerika-Trip der Fußball-Nationalmannschaft bewertete Völler insgesamt als Erfolg bewertet. "Ich glaube schon, dass ein Fazit nach den beiden Spielen dieser USA-Reise absolut positiv ist, auch wenn es heute nur ein Unentschieden war gegen eine natürlich auch gute mexikanische Mannschaft", sagte der 63-Jährige.

Völler sieht Nagelsmann als "Glücksfall"

Man arbeite mit Blick auf die Heim-Europameisterschaft in Deutschland im kommenden Sommer an einer Aufbruchstimmung und Euphorie. "Wir müssen an uns glauben, dass wir es können. Die Qualität ist da", so Völler. Das Ziel müsse es jetzt sein, "es im nächsten Spiel gegen die Türkei wieder ein bisschen besser zu machen". Gegen die Mexikaner habe es einige "Fahrlässigkeiten" gegeben. "Wir sind aber auch heute noch einmal gut zurückgekommen nach dem 2:1 der Mexikaner."

Nach dem Remis gegen Mexiko will Bundestrainer Nagelsmann die beiden nächste Testspiele gegen die Türkei am 18. November in Berlin und drei Tage später gegen Österreich in Wien aber wieder gewinnen - nicht nur wegen der Heim-EM, sondern vor allem der Stimmung im Team wegen. Denn, so der Wunsch von Nagelsmann, jeder Nationalspieler solle in die Kabine kommen und sagen, "das macht Spaß zu spielen, mit der Truppe will ich gewinnen". Ein hoffnungsvoller Anfang ist auf jeden Fall gemacht, ob es am Ende für ein neues Sommermärchen reicht, werden die kommenden Monate unter Nagelsmann zeigen müssen.