DFB-Pokal: FC Bayern besiegen Mainz durch Zauberfuß Musiala

Der FC Bayern München feiert seinen nächsten Triumph beim DFB-Pokal, nach dem Bochum-Erfolg in der Bundesliga. Gegen Mainz 05 setzt sich die Mannschaft unter Trainer Vincent Kompany mit 0:4 durch.

Das Wichtigste in Kürze Beim zweiten Spiel des DFB-Pokals gewinnen die Bayern gegen den 1. FSV Mainz 05.

Der Bundesliga-Tabellenführer hat Gastgeber Mainz mit 0:4 geschlagen und steht damit im Achtelfinale des Turniers.

Torschütze des Abends war Jamal Musiala mit drei Toren – ein weiteres wurde von Spieler Leroy Sané erzielt.

Im DFB-Pokal waren die Münchener von Trainer Vincent Kompany zur zweiten Runde nach Mainz geladen. Wie die Deutsche Presse-Agentur am 30. Oktober meldet, konnte der FC Bayern München de Gastgeber 1. FSV Mainz 05 deutlich mit 4:0 (4:0) besiegen. Damit steht der Anführer der Bundesliga-Tabelle im Achtelfinale des Wettbewerbs und gehört zu den letzten 16 Teams.

Zu Beginn der ersten Halbzeit brachte Jamal Musiala den Ball in der 2. Minute ins Netz. Im Laufe der ersten Spielhälfte legte er in der 37. Minute nach. Kurz vor der Pause erzeilte dann Leroy Sané (45.+1) einen Treffer, bevor Musiala zum dritten Mal durchzog (45.+4).

Im Video: Rückhalt im FC Bayern: Kompany und Sportdirektor Freund verteidigen Manuel Neuer

Früher Musiala-Treffer bringt Bayern in Führung

Dabei war vor dem Start die Partie schon wackelig: Wegen einer Oberschenkelprellung musste Kompany auf Innenverteidiger Dayot Upamecano durch Eric Dier ersetzen. Dier und Sané feierten ihr Startelf-Debüt in dieser Saison.

Nach dem Anpfiff starteten die Münchner von der ersten Minute an zielstrebig. Schon im Laufe der zweiten Minute bereitete Stürmer Harry Kane den Ball vor: Musiala war nicht zu stoppen und brachte die Bayern mit dem ersten Treffer in Führung. In den vergangenen drei Jahren konnten die Bayern die zweite Runde des Pokals einfach nicht packen. Umso stärker war der Antrieb, das Pokalglück von 2020 zu wiederholen. „Wir hatten einen ganz großen Fokus auf unsere Leistung, haben gut angefangen", so der Bayern-Trainer.

"Es tut gut, wenn man früh in Führung geht. Wir haben in der ersten Halbzeit sehr seriös und effizient", so Joshua Kimmich zum ZDF. Nach einer halben Stunde verbuchte der FC Bayern 80 Prozent des Ballbesitzes auf dem Spielfeld. Gnabry verpasste eine Torchance in der 27. Minute, gefolgt von einem Sané-Patzer in der 31. Minute.

Erste Spielzeit entschied das Match

Dann der nächste Treffer: In der 37. Minute köpfte Musiala den Ball nach einer Sané-Flanke und einem Kane-Kopfball in Netz der Mainzer und stand dabei knapp im Abseits. Doch die Schiedsrichter erkannten dies nicht. Weil der Videobeweis in der zweiten Pokal-Runde noch nicht zum Einsatz kommt, zählte der eigentlich irreguläre Treffer.

Noch vor der Pause schoss von Sané das dritte Tor (45.+1), vorbereitet von Davies. Mit höchster Präzision landete der mit links geschossene Flachschuss im langen Eck. Doch die Münchner konnten den Hals nicht voll kriegen: Musiala holte zum Dreierpack aus und traf an diesem Abend aus Nahdistanz (45.+4) in seinem 174. Spiel für den FC Bayern. „Ich versuche einfach, Spiel für Spiel Fitness, Rhythmus und Flow aufzubauen. Es gefällt mir sehr gut, wie wir aktuell spielen", sagte Torschütze Musiala nach dem Spiel.

Die zweite Hälfte verlief entspannt: Die Bayern fuhren einen Gang runter. Jamal Musiala und Harry Kane wurden aus dem Spiel genommen, Torwart Neuer war nach einer knappen Stunde von Karim Onisiwo noch einmal gefordert. "In der zweiten Hälfte war es dann etwas träge, aber es war ganz gut, das Spiel so herunterzuspielen", fügte Kimmich hinzu.

"Die Mannschaft ist hungrig, wir sind heiß auf jedes Spiel", freute sich Kompany nach der erfolgreichen Partie. Das Ziel sei es jetzt den Titel zu gewinnen. Am Samstag (2.11.) werden die Spieler des FCB gegen Tabellenvierten Union Berlin in der Fußball-Bundesliga antreten. Darauf folgt am Mittwoch (6.11.) das vierte Spiel gegen Benfica Lissabon in der Champions League.