"Diese Woche": Trump hofft auf Deal zwischen Russland und der Ukraine

Die USA zeigen sich in ihren Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine zunehmend ungeduldig. Trump hofft auf eine Vereinbarung - und das große Geschäft.

In den Bemühungen um Vermittlung im russischen Angriffskrieg in der Ukraine hofft US-Präsident Donald Trump auf ein baldiges greifbares Ergebnis. "Hoffentlich machen Russland und Ukraine diese Woche einen Deal", schrieb er in Großbuchstaben in dem sozialen Netzwerk Truth Social. "Beide werden dann anfangen, große Geschäfte zu machen mit den Vereinigten Staaten von Amerika, die sich hervorragend entwickeln, und ein Vermögen verdienen."

Feuerpause über Ostern

Trump hatte zuletzt von der angegriffenen Ukraine und Russland Kompromissbereitschaft gefordert. Die US-Regierung machte deutlich, dass sie andernfalls die Bemühungen um ein Ende des Krieges einstellen könnte.

Kremlchef Wladimir Putin verkündete daraufhin eine Feuerpause für Ostern, allerdings warfen sich beide Konfliktparteien gegenseitig vor, von Angriffen nicht abgesehen zu haben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erkannte aber an, dass es immerhin keinen Luftalarm gegeben habe, und schlug vor, sich darauf zu einigen, für mindestens 30 Tage Angriffe mit Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen auf zivile Objekte auszuschließen.