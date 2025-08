Discounterkette Lidl verabschiedet sich von Papier-Pfandbon

Ab August 2025 ersetzt Lidl den Papierbon durch eine digitale Lösung in der Lidl Plus App. Die klassische Zettelvariante soll es weiterhin geben.

Das Wichtigste in Kürze Der Discounter Lidl bietet nun flächendeckend einen digitalen Pfandbon an.

Nach einer Testphase soll dieser ab 4. August in allen Märkten verfügbar sein.

Wer auf den Papierzettel nicht verzichten will, kann diesen jedoch immer nutzen.

Lebensmittel einkaufen und den Pfandbon wieder nicht dabei? Bei Lidl Deutschland soll das bald der Vergangenheit angehören. Ab August 2025 können Kund:innen ihren Pfandbon deutschlandweit digital in der Lidl Plus App speichern und an der Kasse einlösen.

Damit reagiert der Discounter eigen Angaben zufolge auf den Wunsch nach mehr Komfort und einer umweltfreundlicheren Alternative zum Papierbon. Die klassische Zettelvariante werde aber nicht komplett abgeschafft, so Lidl. Trotzdem setze man ein klares Zeichen für moderne Einkaufslösungen und leiste einen "aktiven Beitrag zum Umweltschutz", wie es in der Mitteilung des Unternehmens heißt.

Vor der Einführung wurde das System bereits in einigen Filialen getestet. Die Resonanz war laut Unternehmen sowohl auf technischer sowie auf Kunden:innen-Seite durchweg positiv, wie das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" meldet. Nun erfolgt der bundesweite Rollout, der den Pfandprozess deutlich vereinfachen soll.

Ab dem 4. August 2025 steht allen Lidl-Kund:innen bundesweit der digitale Pfandbon in der Lidl Plus App zur Verfügung. Das neue System macht den Ausdruck eines Papierbons überflüssig. Stattdessen wird der Pfandbetrag nach dem Einwurf von Leergut automatisch in der App hinterlegt. Damit gehören verlorene oder vergessene Bons der Vergangenheit an.

Somit ist die Discounter-Kette der erste große Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland, der den digitalen Service flächendeckend anbietet. Nach dem digitalen Kassenbon, der schon seit 2019 in der App hinterlegt werden kann, zieht somit das Lidl-Pfandsystem ebenfalls in den digitalen Raum um.

So funktioniert der digitale Pfandbon in der Lidl App

Alles, was dafür benötigt wird, ist ein Smartphone mit installierter Lidl Plus App. Nach der Pfandrückgabe am Automaten öffnet man in der App den Bereich "Mein Pfand". Ein QR-Code-Scanner wird angezeigt, der vor den Code am Automaten gehalten wird. Der Pfandbetrag wird sofort als Guthaben gespeichert und kann beim nächsten Einkauf eingelöst werden.

Scannt man an der Kasse seine Lidl Plus Karte, soll der Betrag automatisch vom Einkauf abgezogen werden – sofern er nicht zuvor deaktiviert wurde, wie RND berichtet.

Was passiert mit den klassischen Papierbons?

Trotz des neuen digitalen Angebots verschwindet der Papierbon nicht vollständig. Kund:innen, die weiterhin einen klassischen Zettel möchten, können diesen auch künftig am Automaten auswählen.

"Wir lassen unseren Kunden die Wahl, für welche Variante sie sich entscheiden. Gleichzeitig setzen wir mit dem digitalen Pfandbon ein starkes Zeichen für eine kundenfreundliche Digitalisierung und nachhaltige Prozesse im Lebensmitteleinzelhandel", erklärt Florian Späth, Geschäftsführer Kunde Sales der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.

Lidl betont, dass niemand gezwungen wird, die App zu nutzen. Der digitale Bon ist ein zusätzliches Angebot, das den Einkauf bequemer machen soll, wie es in der Mitteilung zur Lidl-Neuerung heißt.

