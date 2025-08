Massiver Felssturz in den Dolomiten: 100 Menschen evakuiert

Großeinsatz in den Dolomiten. Nach einem massiven Felssturz mussten rund 100 Bergsteiger:innen in Sicherheit gebracht werden.

Der Felssturz ereignete sich am Montag (28. Juli) an der Cima Falkner in den Brenta Dolomiten, im Trentino. Italienische Behörden ergriffen umgehend Sicherheitsmaßnahmen, zahlreiche Wanderwege wurden gesperrt. Darunter auch die beliebte Ferrata Benini oder die Verbindungen rund um den Grostè-Pass.

Rettungskräfte waren im Dauereinsatz, um die mehr als 100 Personen zu evakuieren und sicher ins Tal zurückzubringen. Alle Zugänge zur Cima Falkner wurden vollständig gesperrt.

Bis auf Weiteres gelten Zugangsverbote, insbesondere für Wege, die vom Grostè-Pass starten. Was Geolog:innen und Fachleute für den Felssturz verantwortlich machen und warum der zunehmende Klimawandel dabei eine zentrale Rolle spielt - sehen Sie hier im Video.

