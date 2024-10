Dramatischer Flugzeugabsturz: Zwei deutsche Piloten in Finnland gestorben

Nördlich von Helsinki kommt es zu einem schweren Unglück mit zwei toten Piloten. Am Tag danach ist klar: Bei beiden handelt es sich um Deutsche.

Das Wichtigste in Kürze Zwei deutsche Piloten sterben bei Flugzeugabsturz in Finnland.

Bisher sind die Ursachen des Unglücks noch unbekannt, die Ermittlungen der Behörden dauern an.

Weiter gebe es aktuell keine Hinweise auf ein Verbrechen.

Bei einem Flugzeugabsturz in Finnland sind zwei deutsche Männer ums Leben gekommen. Beide Piloten des verunglückten Kleinflugzeugs seien deutsche Staatsbürger und jeweils etwa 60 Jahre alt gewesen, teilte die zuständige finnische Polizei mit. Man gehe davon aus, dass es sich um erfahrene Piloten gehandelt habe. Die Unglücksursache sei bislang unbekannt. Die Ermittlungen dazu dürften Wochen dauern. Von einem Verbrechen geht die Polizei nicht aus.

Woher genau die beiden Deutschen stammten, ging aus den Angaben nicht hervor.

Polizei vermutet einen misslungenen Testflug

Das kleine Flugzeug war am Mittwoch (16. Oktober) in den Mittagsstunden kurz nach dem Start auf dem Flugplatz Räyskälä rund 80 Kilometer nordwestlich von Helsinki abgestürzt und ausgebrannt. Polizeiangaben zufolge handelte es sich um eine motorisierte Maschine vom Typ T-6 Texan, einen in den USA gebauten Flieger aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Die Maschine befand sich demnach in deutschem Besitz. Die Polizei glaubt, dass sie auf einem Testflug gewesen war, ehe sie nach Deutschland gebracht werden sollte.

Der Flugplatz Räyskälä ist bei Hobbyfliegern aus dem Ausland sehr beliebt. Er wird vor allem zum Segelfliegen genutzt, aber auch für Flüge mit kleineren, motorisierten Maschinen.

