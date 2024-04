Düsseldorf: Mädchen stirbt nach Sturz aus Hotelfenster

Die Jugendliche kam schwerverletzt in eine Klink, dort erlag sie ihren Verletzungen. Was in dem Hotelzimmer passierte, ist noch völlig unklar.

Das Wichtigste in Kürze Eine Jugendliche stürzt in Düsseldorf aus einem Hotelzimmerfenster in die Tiefe.

Die Verletzungen sind so schwer, dass sie später im Krankenhaus stirbt.

Wie es zu dem tragischen Unglück kam, ist den Ermittler:innen noch ein Rätsel.

Eine Jugendliche ist nach einem Fenstersturz aus der sechsten Etage eines Düsseldorfer Hotels gestorben. Das tragische Unglück habe sich am Samstagabend ereignet, berichtete die Polizei am Sonntag (22. April). Das Mädchen sei am frühen Sonntagmorgen im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Wieso kam es zu dem Fenstersturz?

Wegen der ungeklärten Umstände sei das übliche Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Das Handy des Mädchens sei sichergestellt worden. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden und keine Ermittlungen gegen konkrete Personen.

Die Jugendliche sei mit ihrer Mutter in dem Hotel gewesen, die sich aber nicht im Zimmer aufgehalten habe, als ihre Tochter in die Tiefe gestürzt sei. Die Mutter treffe den Ermittlungen zufolge keine Schuld. Auch ein Suizid sei nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen.

