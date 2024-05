Friedrich Merz wieder zum CDU-Vorsitzenden gewählt

Die CDU hat ihren Vorsitzenden Friedrich Merz für zwei Jahre mit großer Mehrheit wiedergewählt.

Beim Bundesparteitag in Berlin stimmten am Montag (6. Mai) 873 Delegierte für den 68-Jährigen. Es wurden 972 gültige Stimmen abgegeben. Zuvor hatte Merz in seiner Rede seine klaren Ziele für die CDU vorgestellt.

Im Video: "Deutschland ist der Geisterfahrer" - Merz feuert in Parteitagsrede gegen Ampel

