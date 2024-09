Fußball verbindet - auch über Ländergrenzen hinweg. Jürgen Klinsmann hat dabei einen ganz besonderen Fan: den neuen britischen Außenminister David Lammy.

Das Wichtigste in Kürze Der neue britische Außenminister David Lammy schwärmt für Jürgen Klinsmann.

Er trug sogar ein Trikot von ihm.

Klinsmann spielte in den 90ern bei Lammys Lieblingsclub Tottenham Hotspur.

David Lammy ist nicht nur neuer britischer Außenminister, sondern auch ein leidenschaftlicher Fußballfan. Für einen deutschen Kicker schwärmt der Chefdiplomat dabei besonders: Fußball-Legende Jürgen Klinsmann. Der Stürmer war in den 90er-Jahren bei Lammys Lieblingsclub Tottenham Hotspur zum Publikumsliebling geworden.

"Er ist ein Held für jeden Spurs-Fan. Das waren wundervolle, wundervolle Tage", sagte Lammy der Deutschen Presse-Agentur am Rande der UN-Generaldebatte in New York.

Damals sei er als junger Mann regelmäßig zu Spielen im Stadion des Londoner Traditionsclubs gegangen, berichtete der 52-Jährige. Mitte der 90er, als Klinsmann reihenweise Tore für Tottenham schoss und Spieler des Jahres in England wurde, trug Lammy sogar das passende Trikot: "Er war mein Lieblingsspieler und ich hatte Klinsmann auf dem Rücken", erinnerte sich Lammy.

Tottenham bald wieder auf Erfolgsspur?

Diese Erfolgstage sind aber längst gezählt: Den letzten Meisterschaftstitel holte der Verein 1961. Das aktuelle Team der Hotspurs liegt in dieser Saison derzeit auf Platz zehn der Premier League. Kein Grund zum Frust für Außenminister Lammy: Es sei "noch früh in dieser Saison", sagte er unter anderem.

Nach dem spektakulären Wahlsieg der Labour-Partei war Lammy im Juli zum neuen britischen Außenminister ernannt worden. Die neue Regierung will unter anderem ein frisches Kapitel in der Beziehung mit der Europäischen Union aufschlagen. Deutschland hat beim Außenminister David Lammy dabei wohl schon wegen Klinsmann ein Stein im Brett.

