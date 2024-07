Ein Toter bei Brand in Flüchtlingsunterkunft in Buchholz, Polizist schwer verletzt

In einer Flüchtlingsunterkunft im Landkreis Harburg kam es am Montag zu einem verheerenden Brand. Eine Person starb bei dem Feuer, weitere wurden durch die Flammen verletzt.

Bei einem schweren Brand in einer Flüchtlingsunterkunft am Montag (8. Juli) in Buchholz in der Nordheide ist eine Person gestorben. Um wen es sich dabei handelt, sei noch nicht klar.

Ein Polizeibeamter erlitt schwere Verbrennungen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Zudem seien eine Polizistin und eine Mitarbeiterin der Unterkunft im Landkreis Harburg verletzt.

Brand mittlerweile gelöscht

Zunächst habe es am Vormittag "Hinweise auf eine Brandgefahr" gegeben, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Zwei Beamte und zwei Mitarbeitende der Unterkunft hätten dann im Gebäude Benzingeruch wahrgenommen. Plötzlich sei es zu einer Explosion gekommen. Die Unterkunft geriet in Vollbrand.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr dem NDR berichtete, stand die gesamte Containeranlage in Flammen. Das Feuer habe sich vom Erdgeschoss bis zu den oberen Etagen ausgebreitet. Glücklicherweise konnten die Einsatzkräfte den Brand mittlerweile löschen. Die insgesamt 61 Bewohner:innen werden nun in eine Notunterkunft verlegt.

Brandursache noch unklar

Laut Polizei wurde der Alarm ausgelöst, da eine Person in der Unterkunft gezündelt habe. Die genaue Brandursache ist noch unklar, Brandermittler seien vor Ort, könnten die Unterkunft aber noch nicht betreten.

Insgesamt waren 150 Einsatzkräfte und zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Einsatz ist noch nicht beendet.