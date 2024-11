Ein Mann hört im unterfränkischen Unsleben einen lauten Knall. Als er sich auf die Suche nach der Ursache begibt, findet er ein Einschussloch vor. Beamten fanden vor Ort ein Projektil.

Ein Unbekannter hat auf eine Terrassentür in Unsleben im Landkreis Rhön-Grabfeld geschossen. Der Bewohner eines Hauses hörte nach Polizeiangaben am frühen Samstagmorgen (16. November) einen lauten Schlag. Als er sich auf die Suche nach der Ursache machte, fand er demnach ein Einschussloch an seiner Terrassentür. Die Beamt:innen haben zudem ein Projektil sichergestellt.

Bislang gebe es keine Hinweise auf eine politische oder extremistische Tat, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler:innen hoffen nun auf Hinweise auf der Bevölkerung.

