Köln: Unbeteiligter wird bei Schießerei in Diskothek schwer verletzt

In einer Kölner Diskothek geraten mehrere Männer in Streit. Einer von ihnen zieht eine Schusswaffe - und trifft einen Unbeteiligten.

Anzeige

Ein 31-jähriger Mann ist durch Schüsse in einer Kölner Diskothek schwer verletzt worden. Zuvor seien mehrere unbekannte Männer am frühen Sonntagmorgen (27. Oktober) im Bereich der Garderobe des Clubs in Streit geraten, teilten die Kölner Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit.

Einer von ihnen habe daraufhin mehrere Schüsse abgegeben. Dabei sei der nicht an der Auseinandersetzung beteiligte 31-Jährige am Fuß getroffen worden.

Im Video: Nach Brandanschlägen - Polizei schießt Verdächtigen in Krefeld nieder

Aufgrund eines Zeugenhinweises habe die Polizei wenig später zwei 24 und 28 Jahre alte mutmaßliche Tatverdächtige festnehmen können. In dem Club hätten die Einsatzkräfte indes eine funktionsfähige Schusswaffe und mehrere Projektile sichergestellt.