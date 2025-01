England: Vermisste Frau nach über 50 Jahren gefunden

Ein Aufruf in sozialen Medien brachte Hinweise, die zu einer jahrzehntelang vermissten Frau führten. Es geht ihr gut. Warum sie 1972 verschwand, bleibt allerdings ein Rätsel.

Eine vermisste Frau in England ist mehr als 50 Jahre nach ihrem Verschwinden gefunden worden. Wie die Polizei in der Region West Midlands mitteilte, verschwand Sheila Fox im Jahr 1972 als 16-Jährige. Sie lebte damals mit ihren Eltern zusammen in Coventry.

Verschwunden wegen Beziehung zu älterem Mann?

Als die Polizei kürzlich einen Aufruf mit einem Schwarz-Weiß-Foto der Frau auf ihrer Webseite und in sozialen Medien veröffentlichte, erhielt sie Hinweise, die zu der Vermissten führten. Beamte hätten mit ihr gesprochen und es gehe ihr gut, hieß es in der Mitteilung weiter. Zu den Umständen des mysteriösen Falls machte die Polizei allerdings keine Angaben.

Britischen Medienberichten zufolge könnte die damalige Jugendliche bei ihrem Verschwinden in einer Beziehung mit einem älteren Mann gewesen sein. Sie lebt demnach inzwischen in einem anderen Teil des Landes.

"Jede vermisste Person hat eine Geschichte, und ihre Familien und Freunde verdienen es, zu erfahren, was mit ihnen geschehen ist, und hoffentlich wieder mit ihnen vereint zu werden", sagte Detective Sergeant Jenna Shaw vom Ermittlungsteam für lange zurückliegende Fälle, sogenannte Cold Cases.