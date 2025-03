Equal Pay Day: Verdi ruft zu Warnstreiks in Kitas und sozialen Einrichtungen auf

Anlass ist der sogenannte Equal Pay Day: Die Gewerkschaft Verdi ruft am Freitag zu einem bundesweiten Warnstreiktag auf. In zahlreichen Kitas und sozialen Einrichtungen, in denen besonders viele Frauen tätig sind, soll die Arbeit niedergelegt werden.

Anzeige

In vielen Kitas und anderen sozialen Einrichtungen wollen die Beschäftigten am Freitag (7. März) die Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft Verdi ruft Berufsgruppen, in denen besonders viele Frauen arbeiten, zu einem bundesweiten Warnstreiktag auf. Anlass sind der sogenannte Equal Pay Day am 7. März und der Internationale Frauentag am 8. März. In vielen Bundesländern sind Kundgebungen geplant, darunter Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hessen.

Hintergrund ist der Tarifstreit im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat sowie mehr freie Tage. Verhandelt wird für insgesamt 2,5 Millionen Beschäftigte. Die Arbeitgeber haben bisher kein konkretes Angebot vorgelegt. Die dritte Verhandlungsrunde beginnt am 14. März. Bereits seit Wochen kommt es im öffentlichen Dienst zu Ausständen.

Anzeige