Weltfrauentag am 8. März: Hier ist er ein Feiertag

Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Doch nicht in allen Bundesländern gilt dieser als offizieller Feiertag. Wo in Deutschland hat man also am 8. März frei?

2025 fällt der 8. März auf einen Samstag. Damit profitieren von ihm in diesem Jahr nur Menschen, die üblicherweise auch am Wochenende arbeiten. In Berlin ist der Weltfrauentag seit 2019 ein gesetzlicher Feiertag, 2023 zog auch Mecklenburg-Vorpommern nach. Ob in Zukunft weitere Bundesländer folgen – mehr dazu im Clip.

Auch in diesen Ländern ist der 8. März ein Feiertag

Andere Länder haben eine einheitliche Regelung zum Weltfrauentag. So ist der 8. März laut "Berliner Morgenpost" in Angola, Armenien, Aserbaidschan, Burkina Faso, Eritrea, Georgien, Guinea-Bissau, Kasachstan, Kambodscha, Kirgisistan, Kuba, Laos, Madagaskar, Moldau, Mongolei, Nordkorea, Nepal, Russland, Sambia, Tadschikistan, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Usbekistan, Vietnam und Weißrussland ein gesetzlicher Feiertag.

Verschiedene Traditionen zum Weltfrauentag

Vielerorts wird der Internationale Frauentag nicht nur mit einem arbeitsfreien Tag, sondern auch mit traditionsreichen symbolischen Gesten begangen. So erhalten Frauen laut dem Reisedienstleister EF in Italien ein Sträußchen gelber Mimosen überreicht, die als Zeichen der weiblichen Stärke gelten. In zahlreichen Nationen wird der 8. März als Anlass betrachtet, den wichtigsten Frauen in seinem Leben ein Geschenk zu machen. In China – wo der Weltfrauentag kein gesetzlicher Feiertag ist – werden Arbeitgeber:innen dazu ermutigt, ihren weiblichen Mitarbeiter:innen den Nachmittag frei zu geben.

Frauentag soll auf Probleme bei Gleichberechtigung aufmerksam machen

In zahlreichen Ländern stehen am 8. März jedoch vor allem Märsche, Demonstrationen und Kundgebungen im Mittelpunkt, die auf die Stärkung internationaler Frauenrechte aufmerksam machen und an die bisherigen Errungenschaften von Frauenrechtler:innen erinnern sollen. Diese werden je nach Gesellschaft und Ort immer umfangreicher. So findet beispielsweise in London ein dreitägiges Festival namens "Frauen der Welt" statt, bei dem zahlreiche Redner:innen, Aktivist:innen und Künstler:innen auf die Probleme von Frauen weltweit aufmerksam machen.

Der Weltfrauentag wurde 1910 von der deutschen Frauenrechtlerin Clara Zetkin ins Leben gerufen. Sie schlug seine Einführung auf der Zweiten Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz vor. Der erste Internationale Frauentag wurde dann am 19. März 1911 in Dänemark, Deutschland, Österreich-Ungarn und der Schweiz gefeiert. Zehn Jahre später wurde schließlich der 8. März festgelegt.