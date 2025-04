"Er ist ein echter General": Trump hat neuen Generalstabschef

Donald Trump bekommt Dan Caine als neuen Generalstabschef der US-Streitkräfte. Der US-Senat stimmte der Ernennung zu, nachdem Trump den bisherigen Generalstabschef Charles Q. Brown überraschend entlassen hatte.

Donald Trump setzt seinen personellen Umbau an der Spitze der USA fort und hat einen seiner Vertrauten, Dan Caine, als neuen Generalstabschef der US-Streitkräfte installiert. Der US-Senat stimmte Trumps Kandidaten am 11. April zu, nachdem Caine bereits am 21. Februar von Trump nominiert worden war. Diese Entscheidung folgte der überraschenden Entlassung von Charles Q. Brown, dem bisherigen Generalstabschef, ohne Angabe von Gründen.

Trump bricht mit US-Tradition

Mit dieser Maßnahme hatte Trump mit der Tradition gebrochen, die Besetzung des militärischen Spitzenpostens bei einem Machtwechsel beizubehalten. Brown, der von Joe Biden nominiert worden war, hatte den Posten erst seit dem 1. Oktober 2023 inne und sollte ihn eigentlich noch zwei Jahre ausführen. Charles Q. Brown war erst der zweite Afroamerikaner auf diesem Spitzenposten, wie die "New York Times" berichtet.

Trumps Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte bereits kurz nach seiner eigenen Nominierung geäußert, dass Brown aus seiner Sicht entlassen werden sollte. Der Grund dafür war Browns Fokus auf Diversität, Gleichbehandlung und Inklusionsthemen (DEI) im US-Militär, was Hegseth offenbar als problematisch empfand. Trump lobte seinen neuen obersten Militär Caine auf Truth Social als "erfahrenen Piloten, nationalen Sicherheitsexperten, erfolgreichen Unternehmer und Krieger". "Er ist ein echter General, kein Fernsehgeneral", sagte Trump weiter.

Trump: Caine hat im Kampf gegen den IS abgeliefert

Caine habe beim Kampf gegen die Terrormiliz IS im Irak "abgeliefert" und in Rekordzeit für die Auslöschung des sogenannten Kalifats gesorgt. Trotz seiner hohen Qualifikation sei Caine von der Vorgängerregierung unter Joe Biden bei der Besetzung der Spitzenposten übergangen worden, schrieb Trump. "Aber jetzt nicht mehr!" Diese Aussagen unterstreichen Trumps Vertrauen in Caines Fähigkeiten und seine Entschlossenheit, die militärische Führung nach seinen Vorstellungen zu gestalten.

