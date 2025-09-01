Anzeige
Im Alter von 75 Jahren gestorben

Er kämpfte gegen Muhammad Ali: Boxer und Schauspieler Joe Bugner ist tot

  • Aktualisiert: 02.09.2025
  • 11:32 Uhr
  • dpa
Joe Bugner starb im Alter von 75 Jahren in Australien – er kämpfte einst gegen Muhammad Ali.
Joe Bugner starb im Alter von 75 Jahren in Australien – er kämpfte einst gegen Muhammad Ali.© Tracey Nearmy/dpa

Er stand mit Muhammad Ali und Joe Frazier im Ring, später auch mit Bud Spencer vor der Kamera: Der frühere Schwergewichtsboxer Joe Bugner ist im Alter von 75 Jahren gestorben.

Der frühere Schwergewichtsboxer und Schauspieler Joe Bugner ist tot. Der in Ungarn geborene Brite starb laut dem britischen Verband British Boxing Board of Control in einem Pflegeheim in der australischen Stadt Brisbane im Alter von 75 Jahren. Auch die Nachrichtenagentur PA bestätigte den Tod. Beim dreifachen Familienvater Bugner war vor einiger Zeit Demenz diagnostiziert worden.

1973 unterlag Bugner den Box-Idolen Muhammad Ali und einige Monate später Joe Frazier. Auch zwei Jahre später verlor er in Kuala Lumpur deutlich gegen Ali, hielt aber in beiden Duellen über die volle Rundenanzahl mit.

Kämpfe gegen deutschen Boxer

Der britische Promoter Frank Warren, der schon Tyson Fury vertreten hatte, sprach von traurigen Nachrichten und würdigte Bugner in einem Beitrag auf der Plattform X als großartigen Mann.

1971 und zwei Jahre später besiegte Bugner den mittlerweile auch verstorbenen deutschen Boxer Jürgen Blin zweimal im Kampf um den Europameistertitel. Bugner feierte in seiner Karriere 69 Siege, kassierte 13 Niederlagen und holte ein Unentschieden.

Mitte der 1980er-Jahre wanderte er nach Australien aus. Kurz darauf beendete er seine Karriere, kehrte 1995 aber noch einmal zurück. Vor und nach seinem Ruhestand arbeite Bugner auch als Schauspieler. Er spielte 1994 neben Jean-Claude Van Damme und Kylie Minogue im Action-Thriller "Street Fighter" mit. Der Boxer stand zudem in mehreren Filmen neben Bud Spencer vor der Kamera.

