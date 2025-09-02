Anzeige
Bargeldversorgung in Bayern

Keine Automaten mehr: Oberbank schafft  Bargeld in Filialen ab

  • Veröffentlicht: 02.09.2025
  • 16:07 Uhr
  • Claudia Scheele
Österreichische Oberbank schafft Bargeld in Filialen ab.
Österreichische Oberbank schafft Bargeld in Filialen ab.© Monika Skolimowska/dpa

In mehreren bayerischen Filialen der Oberbank gibt es seit Ende August kein Bargeld mehr. Die österreichische Bank begründet den Schritt mit einer veränderten Nachfrage – doch der Kurswechsel sorgt für Kritik.

Anzeige

Inhalt

  • Veränderte Nachfrage als Begründung
  • Kritik an der Abschaffung von Bargeld
  • Beliebtheit von Bargeld bleibt ungebrochen

Die Oberbank, ein österreichisches Kreditinstitut mit 16 Niederlassungen in Süddeutschland, hat seit Ende August in fünf bayerischen Filialen, darunter München und Unterschleißheim, ihre Bargeldservices eingestellt.

Automaten und Kassen wurden geschlossen, Kund:innen können dort kein Bargeld mehr abheben. Hinweise an den Türen der Filialen weisen darauf hin, dass Auszahlungen nur noch an Automaten anderer Banken oder an Supermarktkassen möglich sind.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Veränderte Nachfrage als Begründung

Die Oberbank begründet diesen Schritt mit einer sich wandelnden Nachfrage. Immer weniger Kund:innen zahlten bar, die meisten erledigten ihre Bankgeschäfte inzwischen online oder mit Karte. Bereits vor drei Jahren hatte das Institut in den betroffenen Filialen die Kontoauszugsdrucker abgeschafft. Nun folgt der nächste Schritt: Auch die Öffnungszeiten wurden reduziert – beispielsweise ist die Filiale in Unterschleißheim nur noch zweimal pro Woche für jeweils zwei Stunden geöffnet. Langfristig sollen auch die übrigen elf bayerischen Standorte diesem Modell folgen.

Anzeige
Anzeige

Kritik an der Abschaffung von Bargeld

Der Kurswechsel der Oberbank stößt auf Kritik von Verbraucherschützer:innen und Politiker:innen. Sie warnen vor einer schleichenden Entmündigung älterer Menschen oder weniger digital affiner Kund:innen, die weiterhin auf Bargeld angewiesen sind. "Das Recht auf analoges Leben darf nicht beschnitten werden", mahnen Kritiker:innen.

:newstime bei WhatsApp

:newstime bei WhatsApp

Breaking News, Umfragen und Hintergründe direkt aufs Smartphone: Jetzt :newstime-Channel abonnieren und immer up to date bleiben!

Auch andere Banken in der Region halten weiterhin an Bargeldservices fest. Die Stadtsparkasse München investiert derzeit in neue Automaten, und auch Deutsche Bank sowie Commerzbank setzen weiterhin auf Kassen und Geldautomaten in ihren Filialen.

Anzeige
Anzeige

Beliebtheit von Bargeld bleibt ungebrochen

Obwohl digitale Zahlungsmethoden auf dem Vormarsch sind, bleibt Bargeld in Deutschland und Europa weiterhin sehr beliebt.

Laut einer Studie der Europäischen Zentralbank wurden 2024 mehr als die Hälfte aller Einkäufe im Laden mit Scheinen und Münzen bezahlt. Besonders bei kleinen Summen oder Zahlungen zwischen Privatpersonen spielt Bargeld eine wichtige Rolle.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr als 60 Prozent der Menschen finden es zudem wichtig, weiterhin die Möglichkeit zu haben, bar zu zahlen. Für viele bedeutet Bargeld eine bessere Kontrolle über die eigenen Ausgaben und einen Schutz der Privatsphäre. In Deutschland bleibt Bargeld das Zahlungsmittel Nummer eins.

  • Verwendete Quellen:
  • Bild: "Bank schafft Bargeld ab"
Mehr News
US-Präsident Donald Trump
News

Richter: Trumps Einsatz der Nationalgarde in L.A. war illegal

  • 02.09.2025
  • 16:38 Uhr
Ukraine-Krieg - Kiew
News

Trump stellt Luftunterstützung für Ukraine in Aussicht – keine Bodentruppen

  • 02.09.2025
  • 16:27 Uhr
Vor Militärparade in Peking
News

Putin und Xi schmieden neue Deals und zeigen demonstrative Einigkeit

  • 02.09.2025
  • 16:10 Uhr
Der Goldpreis steigt in der Nacht auf ein Rekordhoch von über 3.500 US-Dollar.
News

Goldpreis erreicht Rekordhoch: Anleger:innen reagieren auf Unsicherheit bei US-Notenbank

  • 02.09.2025
  • 15:00 Uhr
Nordsee
News

Sommer 2025: Nordsee womöglich so warm wie nie zuvor

  • 02.09.2025
  • 14:46 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250902-935-805424
News

Kfz-Regionalklassen 2026: Hier könnte die Versicherung teurer werden

  • 02.09.2025
  • 13:57 Uhr
29. August 2025: Protestaktion des Bündnisses «Rheinmetall entwaffnen» vor dem Werk der Deutz AG in Köln, nachdem der Motorenbauer angkündigt hatte, seine Rüstungssparte deutlich auszuweiten.
News

Motorenbauer Deutz: Nach Einstieg ins Rüstungsgeschäft gute Geschäfte an der Börse

  • 02.09.2025
  • 13:41 Uhr
Trump und Putin bei ihrem Treffen in Alaska: Moskau dementiert Absprachen über einen Ukraine-Gipfel.
News

Kreml bremst Trump aus: Kein Dreier-Gipfel mit Putin und Selenskyj

  • 02.09.2025
  • 13:25 Uhr
Lidl
News

"Fledermausfleisch": Wie ein Übersetzungsfehler Lidl viral machte

  • 02.09.2025
  • 12:25 Uhr
Via WhatsApp infizieren Kriminelle derzeit Apple-Geräte mit Schad-Software.
News

Sicherheitsheitslücke bei Apple spioniert via WhatsApp Daten aus

  • 02.09.2025
  • 11:52 Uhr